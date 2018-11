Das Musikfest versteht sich als verbindendes Element und Motor zugleich im Miteinander. (Jonas Kako)

Beim Musikfest-Empfang sprach Bürgermeister Carsten Sieling einen bemerkenswerten Satz. Die Förderung der Stadt für das Festival bleibe bestehen, „keine Wahl kann das verhindern“. Das klang eher nach Sonnenkönig denn nach demokratisch gewähltem Mandatsträger und war deshalb unglücklich formuliert.

Der emphatische Unterton allerdings sagte viel über die Wertschätzung der Veranstaltung, das wiederum war goldrichtig. Denn das Musikfest ist Bremens einziges überregional ausstrahlendes Festival, mit Künstlern, die ansonsten in Metropolen auftreten. Fürs Renommee der Stadt ist es daher von unschätzbarem Wert – es zieht Gäste an und bietet dem kompletten Nordwesten Hochgenuss vor der Haustür. Und Lebensqualität bemisst sich eben nicht nur an funktionierendem Nahverkehr, sondern auch am kulturellen Pulsschlag einer Region. Die Finanzspritze des Bundes für das Musikfest ist daher eine überfällige Anerkennung für die Kärrnerarbeit des Teams um Thomas Albert. Mehr davon wäre nicht nur schön, sondern sollte, im Sinne der Förderpolitik für den ländlichen Raum, selbstverständlich sein.