Träumte von einer Bewerbung Bremens als Kulturhauptstadt: Der Bremer Kommunikationsexperte Patrick Strauß. (Karsten Klama)

Das Projekt ist kaum wirklich gestartet, da ist es schon wieder vorbei: Nicht einmal vier Wochen nachdem der Bremer Kommunikationsexperte Patrick Strauß im WESER-KURIER seine Idee vorstellte, sich für eine Bewerbung Bremens als Kulturhauptstadt Europas 2025 stark zu machen, gibt es eine Absage für das Projekt. Zusammen mit möglichst vielen engagierten Bremern und Bremerinnen wollte Strauß eine Bewerbung entwerfen – ohne große Kosten und trotz eines engen Zeitrahmens bis zur Bewerbungsfrist im kommenden Jahr. Seine Idee war es, die Themen Bildung, Kultur und Stadtentwicklung zu verknüpfen und Bremen unter dem Motto "Inklusiv, innovativ und nachhaltig" ins Rennen um den Kulturhauptstadt-Titel zu schicken.

Strauß will einige Ideen anders umsetzen

Nun rudert Strauß zurück. Es habe zwar sehr viel positive Resonanz auf seine Idee gegeben, er habe aber feststellen müssen, "dass bislang keine Bereitschaft zu einem klaren Bekenntnis vorhanden war", sagt er. Eine Bewerbung könne nur erfolgreich sein, "wenn nicht nur der politische Wille dafür vorhanden ist, sondern sich auch die diversen derzeit in der Stadt aktiven Investoren an der Debatte und Zielsetzung beteiligen." Derartige Signale habe er nicht wahrgenommen. Ein Großteil der Bremer Parteien hatte von Beginn an Zweifel an Strauß' Idee geäußert – insbesondere aus zeitlichen und finanziellen Gründen.

Eine Webseite zur Kulturhauptstadt 2025 hatte Strauß bereits entworfen. In der kommenden Woche wolle er sich noch einmal mit Kulturstaatsrätin Carmen Emigholz zusammensetzen, um zu beraten, welche Bausteine seiner bisherigen Ideen sich in der Zukunft vielleicht auch ohne den Stempel Kulturhauptstadt umsetzen ließen, so Strauß.