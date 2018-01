„Es gibt keine Freiheit, wenn man nicht täglich für sie kämpft.“ In diesen Satz mündet die Performance "Riot Days" zum Buch der Pussy-Riot-Aktivistin Mascha Alechina. (Christina Kuhaupt)

Zum Geleit bittet Regisseur Yury Muravitsky das sittsam sitzende Auditorium in der gut besuchten Kesselhalle des Bremer Schlachthofs darum, „to be as punk as possible“. Immerhin kommen prompt so viele Besucher seinem launig formulierten Wunsch nach, die Performance stehend zu verfolgen, dass der Freiraum zwischen Bühne und Sitzgelegenheiten weniger unüberbrückbar scheint als kurz zuvor. Später wird es sogar zu vereinzeltem tänzerischem Engagement seitens des Publikums kommen.

Tatsächlich erschließt sich bereits in diesen verhaltenen Anfangsminuten die merkwürdige Status-Problematik dieser „Riot Days – Tage des Aufstands“ genannten Show: Da tritt eine couragierte Vertreterin eines russischen Kunstkollektivs auf, das vor gerade mal sechs Jahren mit zwei provokanten Aktionen in Moskau auf denkbar spektakuläre Weise Gegengeschichte geschrieben hat. Doch trotz der historischen Nähe zu jenen Vorfällen, die an diesem Abend zum Auftritt der 29-jährigen Pussy-Riot-Aktivistin Mascha Alechina und dreier Mitstreiter führen, und trotz des popkulturellen Potenzials ihrer Protestkundgebungen (Maskerade, Musik, Mumm) hat die Form der nachträglichen Aufbereitung – Videoclips und Musik, Textfuror und Theaterdonner – zunächst etwas Entrücktes, Befremdliches, schwer Greifbares.

Doch siehe: Je weiter die ungewohnte Aufführungsmixtur aus rebellischer Reminiszenz und Reenactment fortschreitet, desto mehr scheint sie die Augen- und Ohrenzeugen der Bewältigungsaktionskunst im Bremer Kulturzentrum mitzunehmen. Mit zu jenen „Tagen des Aufstands“, denen Mascha Alechina ein kluges Buch gewidmet hat (erschienen im Verlag Ciconia Ciconia), das in einem eingängigen rhetorischen Sound Chancen und Risiken der Protestkunst inspiziert – und auf dem diese weitgehend unkonventionelle, aber löblich nachhallende Theaterproduktion basiert.

Liturgischer Gesang

Während im Hintergrund Projektionen der längst legendären Guerilla-Performance im Februar 2012 in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau zu sehen sind, die seinerzeit als „Punk-Gebet“ gegen die unheilige Allianz von Kirche und Staat ausgeflaggt worden waren, spricht sich Mascha Alechina, die eindringlich Ausschnitte ihres meinungsstarken Buches vorträgt, am Bühnenrand in russischer Sprache richtiggehend in Rage.

Was sich der zierlichen Frau in überraschend dunkel dräuender Tonlage an rhythmisch vorgetragenen Texten entringt, mag zwischenzeitlich an Punk- oder/und Rap-Einflüsse erinnern. Tatsächlich aber bildet sakrale Musik, genauer: liturgischer Gesang orthodoxer Provenienz, ohrenscheinlich die Hauptinspiration der Darbietung, so lange sich die Argumentationslinie sozusagen an staatsreligiösen Aspekten entlanghangelt. Das ist eingedenk des Themas nicht ohne Ironie, sondern auf kunstvolle Weise gewitzt.

Mascha Alechinas drei Nebenleute peppen die furiose Deklamation mit einigen Performance-Elementen auf. Zuallererst ist der sehr agile Akteur Kyril Masheka zu nennen, der mit der Protagonistin Wechselreden und -gesänge vollführt und barbrüstig tanzend über die Bühne tollt, dass es eine kraftvolle Art hat. Ob das von ihm initiierte Intermezzo, das bühnennahe Publikum maßvoll mit Wasser zu bespritzen, Teil der ausgegebenen Losung ist, „to be as punk as possible“ zu sein, lässt sich nicht letztgültig klären.

Die Geschwister Nastya (Saxofon) und Maxim Awott (Percussion, Keyboards) wiederum unterfüttern das Szenario hauptsächlich mit Klängen der alarmierenden, schrägen, bisweilen gar moderat verstörenden Art. Denn melodisch ausgewogen oder gar sanft ist wenig bis nichts an der Wirkungsabsicht und Wirkungsgeschichte des Pussy-Riot-Kollektivs; vielmehr: dissonant, schrill, mithin auf schreienden Widerspruch und auf schreiende Ungerechtigkeiten bedacht.

65 Minuten Zorn

Der zuletzt genannte Punkt kommt leider nur verkürzt vor in diesem kompakten 65-Minuten-Zornesausbruch. Denn Alechinas Buch umfasst neben Anekdoten zu Gruppengründung, Protestaktionen, Verhaftung, Prozess, Gefängnis und Hungerstreik ein weiteres zentrales Kapitel, das an diesem Abend allenfalls angerissen wird: die inhumanen Verhältnisse im Gulag. Alechina, die ihre Haftzeit in Sibirien zubrachte, widmet einen wichtigen Teil ihrer Buchpolemik Straflagern und Zwangsarbeit, die an stalinistische Internierungsmethoden gemahnen. Aber das kann ja ein Thema für eine weitere Performance sein; Alechina wirkt nicht wie jemand, die sich auf Nachruhm ausruht. Das zeigt sich auch zum Ende der Show, als sie jüngere subversive Aktionen skizziert. Zugewandter Beifall.