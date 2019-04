Papierreiche Spielplanpräsentation am Oldenburgischen Staatstheater: In der unteren Reihe freut sich Intendant Christian Firmbach (zweiter von rechts) offensichtlich ganz besonders auf die Saison 2019/20. (Stephan Walzl)

Oldenburg. Das gab es in dieser Stadt bislang noch nicht, und es wird sich nach der Überzeugung von Intendant Christian Firmbach in den nächsten drei Jahrzehnten auch nicht wiederholen: Unter dem Titel „Zyklus I“ zeigt das Oldenburgische Staatstheater in der kommenden Spielzeit den kompletten „Ring des Nibelungen“. Die vierteilige Oper von Richard Wagner (1813-1883) soll in neun Tagen dargeboten werden – vom 26. Juni bis zum 4. Juli 2020. Der notwendige Anbau zum Fundament, das für insgesamt 16 Stunden Musiktheater bürgt, feiert bereits am 28. September im großen Haus Premiere: „Götterdämmerung“, der vierte und letzte Teil des monumentalen Bühnenwerks.

Wiederum wird der Österreicher Paul Esterhazy die Inszenierung besorgen; das Dirigat obliegt dem Oldenburger Generalmusikdirektor Hendrik Vestmann. In der Hauptrolle des Wotan singt der Bariton Kihun Yoon. Weil die Opern-Tetralogie hohe Anforderungen an Künstler und Technik stellt, trauen sich kleinere Häuser in der Regel nicht an das gigantische Werk.

Insgesamt 30 Premieren – darunter 13 Uraufführungen – verhieß der Intendant am Donnerstag für die Spielzeit 2019/20. In der Singspielsparte wird nicht nur Wagners Ring geschmiedet. Als weiterer Höhepunkt darf ein Doppelabend gelten, der John Blows „Venus and Adonis“ und Henry Purcells „Dido and Aeneas“ gilt. Zudem sind Bellinis „La Somnambula“, Dvoraks „Rusalka“ und Verdis „Maskenball“ avisiert; im moderneren Beritt darf man gespannt auf Jonathan Doves Oper „Flight“ sein, die – wie Steven Spielbergs Kinofilm „Terminal“ (2004) mit Tom Hanks in der Hauptrolle – den Fährnissen eines Mannes nachspürt, der auf einem Flughafen strandet.

Die Schauspielsparte will mit einem Stück namens „Gott“ punkten und prunken, Ferdinand von Schirachs zweiter Arbeit für die Bühne. Die Premiere des Mitmachspektakels ist für den 13. Mai 2020 anberaumt worden, nur gut zwei Wochen nach der Doppel-Uraufführung des ethisch konfliktreichen Stoffes in Düsseldorf und Berlin. Wie bei von Schirachs dramatischem Debüt „Terror“ (2015), das nicht nur in Oldenburg erfolgreich lief und dessen TV-Adaption debattenträchtig war, dürfen die Zuschauer am Ende der Aufführung ihre Haltung in eine Abstimmung münden lassen.

Wer sich an so große Stoffe wagt, dem ist naturgemäß auch Goethes Tragödie „Faust“ zuzutrauen, die am 7. März 2010 Premiere im Großen Haus hat. Überdies sind Franz Grillparzers „Medea“ und Bertolt Brechts „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ angekündigt. „Mission Mars“ lautet der Titel eines Stückes von dem Heidelberger Nachwuchsdramatiker Björn SC Deigner. Zur Uraufführung kommt es am 10. Januar 2020 in der experimentierfreudigen Spielstätte Exerzierhalle.

Gleich sieben Uraufführungen konnte Generalintendant Firmbach am Donnerstag bei einem Pressegespräch für die Ballettsparte verheißen. Chefchoreograf Antoine Jully, dessen Vertrag bereits im vergangenen Jahr bis 2022 verlängert wurde, wird für diese Vielzahl an Produktionen fünf zeitgenössische Tanztheatermacher einladen; zudem wird die Sparte auf 14 Tänzer aufgestockt. Einen Austausch unter Staatstheatern gibt es zwischen Oldenburg und Mainz, die sich wechselseitig mit Gastspielen erfreuen; der Mainzer Intendant Markus Müller ist Firmbachs Vorgänger; er wechselte 2014 von der Hunte an den Rhein.

Neben drei niederdeutschen Stücken – darunter „Hein Godenwind“ (Premiere am 5. November) und „Teemlich beste Frünnen“ (ab 3. April 2020) – steht die Reprise eines bewährten Performance-Festivals („flausen+Banden!“) an, das nicht weniger an die Seh- und Hörgewohnheiten des Publikums rühren soll als 16 Stunden Richard-Wagner-Oper.