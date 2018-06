Ist derzeit durch einen Hörsturz lahmgelegt: Campino, Sänger der Toten Hosen. (dpa)

Schlechte Nachrichten für die Bremer Fans der Toten Hosen: Die Band hat das für Sonnabend geplante Open-Air-Konzert auf der Bürgerweide abgesagt. Sänger Campino erlitt am Freitag einen Hörsturz und kann derzeit nicht auftreten.

Das Konzert soll am 4. August nachgeholt werden. Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit, heißt es vom Konzertveranstalter Koopmann Concerts. Die Karten können demnach aber auch an den VVK-Stellen, bei denen sie erworben worden sind, zurückgegeben werden, der Kaufpreis wird in diesem Fall erstattet.

„Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die wegen der ausgefallenen Konzerte enttäuscht sind. Es tut mir wahnsinnig leid, ich hatte mich selbst sehr auf diese Abende gefreut und bedaure die Ausfälle zutiefst", schreibt der Sänger auf der Facebook-Seite der Band. Die Ärzte hätten Campino dringend geraten, in den nächsten Tagen jede überdurchschnittliche Lärm- und Stresssituation unbedingt zu vermeiden, um eine vollständige Genesung zu gewährleisten. (haf)