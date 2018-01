Mal schnell, mal poetisch, aber immer mit Haltung: Kettcar begeisterten im Bremer Schlachthof. (Becker & Bredel/Becker & Bredel/dpa)

Marcus Wiebusch baut Brücken. Der Sänger der wiederbelebten Hamburger Band Kettcar setzt beim Auftritt im Schlachthof auf das Verbindende der Nordmetropolen und spricht von der „alten Hanse“. Er weiß, ohne Bremen und dem Auftritt zum 20. Geburtstag des Tower vor gut zwei Jahren gäbe es seine Band wohl nicht wieder. So aber steht die Wiege der Wiederkehr an der Weser statt an der Elbe und wird zum Ausgangspunkt eines Triumphs. Nahezu jeder Abend der Tour ist ausverkauft, auch dieser und ebenso das Wiederholungskonzert an selber Stelle am 24. März. Das fünfte Kettcar-Album „Ich vs. wir“ wird zu Recht als eine der wichtigsten deutschsprachigen Rockplatten dieser Tage gefeiert.

Kettcar haben während ihrer vierjährigen Pause gefehlt wie kaum eine zweite Band hierzulande. Das liegt zum größten Teil an Wiebusch und seinen Texten, denn die musikalische Umsetzung ist zwar immer geschmackvoll zwischen Indierock und Gitarrenpop angesiedelt, taugt aber nicht zum Alleinstellungsmerkmal. Die Geschichten, die der Sänger erzählt, dagegen umso mehr. Er ist ein Poppoet mit Hang zum Narrativen, der Heimat findet im Rezitativ wie bei der aktuellen Single „Sommer 1989 (Er schnitt Löcher in den Zaun)“ oder gar in Hiphop-Verwandtem wie bei seinem ins Bandrepertoire importierten Solo-Song „Der Tag wird kommen“. Die Lieder demonstrieren Haltung, ohne Pamphlete zu sein, und sie können Geschichten von Fluchthilfe oder Homosexualität im Spitzensport im Songformat erzählen, ohne peinlich zu berühren, weil sie den Grat zwischen Privatem und Politischem, zwischen vage Angedeutetem und konkret Ausgesprochenem perfekt ausloten. Authentisch mag man das nicht nennen, denn „authentisch war schon Hitler“, singt Wiebusch in „Kein Außen mehr“.

Die Band ist zugleich auch ihre Plattenfirma und die viele anderer Bands. Und so ist mit Fortuna Ehrenfeld ein weiterer Künstler aus dem Portfolio des Grand Hotel van Cleef im Vorprogramm zu hören. Hinter dem Projekt steckt der Kölner Martin Bechler, der im Schlafanzug und mit Bärentatzen-Puschen, Federboa und Rotweinpulle den durchgeknallten Melancholiker gibt. Der Auftritt steht ebenso wie der Glück versprechende Name im herben Kontrast zum tieftraurigen Inhalt. Auch Bechler ist ein großer Dichter, der in seinen sanft instrumentierten Stücken bedrohlich nah am Abgrund wandelt. Das ist mitunter schmerzhaft, manchmal auch tragisch komisch und immer bewegend. Auch er kommt nach Bremen zurück: am 16. März im Tower – wohl ein guter Ort für Rückkehrer.