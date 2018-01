Machte für seine „iD“-Tour auch in Bremen Halt: Michael Patrick Kelly präsentierte ein breites musikalisches Spektrum aus Pop, Folk und auch ein wenig Rock. (Lars Fischer)

Dass Michael Patrick Kelly die Identitätsfrage in den Mittelpunkt seines musikalischen Schaffen stellt, kann nicht wirklich überraschen. Hineingeboren in eine – damals noch bitterarme – Showfamilie und mit wenigen Wochen das erste Mal auf eine Bühne getragen war dem heute 40-Jährigen das Thema seines Lebens vorgegeben. Welche Antworten der Ex-Kinderstar auf seinem komplizierten Lebensweg gefunden hat, zeigte er nun mit einem Konzert im Metropol Theater.

Die Eintrittskarten weisen es als „Musical Theater“ aus – so hieß es noch im Dezember, als das Konzert eigentlich hätte stattfinden sollen. Wegen Krankheit wurde es verlegt, und damit so etwas nicht wieder passiert, bekommt Kelly von einem fünfjährigen Fan einen Arztkoffer geschenkt.

Einer von vielen Momenten, in denen der Star den direkten Kontakt zu seiner noch immer euphorisierten Fangemeinde sucht. Das Publikum steht schon, bevor Kelly auf der Bühne ist. Der liegt zunächst auf dem Boden, rappelt sich dann auf und beendet das Konzert drei Stunden später wieder umgekehrt: Ein Abend von der Auferstehung bis zur Grablegung.

Vom niedlichen "Paddy" zum gereiften Musiker

Musikalisch präsentiert sich der Ire als gereifter Popmusiker, dessen Profil in viele Richtungen offen ist. Manche seiner Lieder könnten auch von Ed Sheeran stammen, seine Annäherungen an den Rock sind eher verhalten, und hier und da spielen folkloristische Einsprengsel noch Nebenrollen. Seine „ID“ – so der Titel des aktuellen Albums – ist die eines Kosmopoliten.

Die Botschaft ist dabei nicht sonderlich kompliziert: Wir sind alle menschliche Wesen, egal, woher wir kommen und was wir in uns tragen. Im Falle von Michael Patrick Kelly ist das natürlich immer noch der niedliche „Paddy“, als der er berühmt und umschwärmt wurde. Knapp zollt er dem mit einer recht unsentimentalen Solo-Version von „An Angel“ Tribut, lässt das Lied aber nicht ausklingen, sondern übergehen in einen akustischen Rock'n'Roll-Song, der den irischen Whiskey besingt.

Genauso gehört zu ihm ein tiefer christlicher Glaube, der ihn sechs Jahre in ein Kloster führte. Immer mal wieder beziehen sich seine Texte kurz darauf, aber in den Zugaben des langen Konzertabend schlägt dann die missionarische Ader vollends durch, und er beendet einen ansonsten starken Auftritt mit reichlich verkitschten Sakropop.

Rund eineinhalb Jahre zuvor, beim Auftritt in der Worpsweder Music Hall, spielte er an dieser Stelle noch „Knocking On Heaven‘s Door“ – was deutlich stimmiger war. Der beeindruckendste Moment dieses Konzerts liegt vor der – dramaturgisch unglücklichen – Pause. Mit seinem „Requiem“ huldigt Kelly den toten Musikhelden seines Lebens. Zum Konterfei von Dolores O‘Riordan bleibt statt stillen Gedenkens ein wuchtiges E-Gitarren-Solo trotzend im Raum stehen.