"Die Spanier haben uns beigebracht, wie man richtig feiert. Könnt ihr alle mit uns feiern? Aber richtig", ruft Kathy Kelly in die Menge. Ja, die Kelly Family hat Lust zu feiern, das zeigt sie von der ersten Minute an, in der sie auf der Bühne der ausverkauften ÖVB-Arena am Sonntagabend steht. Sie hätten wunderbare Erinnerungen an die Stadt der Musikanten, sagen sie. Kein Wunder also, dass ihre Comback-Tour "We got Love" die irische Folk-Pop-Rock-Band zurück nach Bremen führt.

Und die sonst so sitzfreudigen Hanseaten sind ebenfalls gut drauf. Während des gesamten Konzertes hält es sie kaum auf den Stühlen. Dabei ist ein Großteil der Arena eigentlich bestuhlt. Bis in die letzte Reihe wird immer wieder getanzt, gestampft und, je nach Ton, geschunkelt was das Zeug hält. Statt Feuerzeugen und Wunderkerzen, wie damals, halten die Fans bei ruhigen Nummern Handylampen und Leuchtstäbe in die Höhe. Da zeigt sich auch Jimmy Kelly ehrlich berührt. Er könne kaum glauben, wie die Fans das Comeback feiern. "Ich bin sprachlos", sagt Jimmy Kelly.

Trotz fehlender Worte sind es allen voran Jimmy und Patricia Kelly, die immer wieder zum Publikum sprechen, sie zum Mitsingen und Klatschen animieren, die Menge anheizen. Der 47-Jährige überzeugt dabei mit einer rauchigen Rockröhre und enorm viel Power. Seine 48-jährige Schwester verzaubert mit glockenklarer und kraftvoller Stimme ("First Time"). Patricia Kelly ist es auch, die noch auf der Bühne steht, als die Lichter am Ende wieder angehen. Sie macht auf der Bühne Fotos mit den jüngsten Fans und schüttelt fleißig Hände.

Das Bühnenbild ist wie schon in den 90er Jahren auf das Wesentliche reduziert. An den Seiten hängen zwei Leinwände, damit man die Musiker auch von den oberen Plätzen erkennen kann. Im Hintergrund spielen alte Musikvideos oder Familienaufnahmen. In "David's Song" singt Johnny Kelly sogar mit seinem kindlichen Ich zusammen.

Ja, an diesem Sonntagabend nehmen die Kellys die Zuschauer mit auf eine Reise in die Vergangenheit und durch verschiedene Länder. Im einen Moment erzeugen sie Stadionfeeling, im nächsten spielen sie eine Akustik-Session und holen die Straße auf die Bühne, um dann im irischen Pub für familiäre Stimmung zu sorgen. Dass die Familie, die Verbundenheit zueinander und zu ihrer Heimat an erster Stelle stehen, zeigt sich nicht nur an den Videoaufnahmen. Ihre irische Identität spiegelt sich auch in den Karomustern ihrer folkloristisch angehauchten Outfits wieder. Darüber hinaus blitzt bei dem einen oder anderen ein Rosenkratz am Gürtel hervor.

Nostalgie pur: Reise durch die Vergangenheit

Die Titelauswahl ist ein schneller Wechsel von feurigen Rocknummern, spanischer Gute-Laune-Musik über emotionale Balladen auf Englisch und Französisch bis hin zu irischer Volksmusik. Selbst Gospeleinflüsse haben sie bei ihrer Tour durch die USA aufgesogen und in ihre unverwechselbare Musik eingearbeitet. Ja, die Kellys sind facettenreich und haben offenbar eine Zeitmaschine entdeckt. Die Musiker und ihre Fans sind zwar älter geworden, aber man merkt es ihnen kaum an. Immer noch wechseln sie sich schnell an Mikrofonen und Instrumenten ab. Patricia Kelly wirbelt wie damals über die Bühne, und auch Bruder Joey weiß in seinen Hits "Why Why Why" und "The Wolf" im wahrsten Sinne des Wortes mit dem Feuer zu spielen. Denn neben einem Konfettiregen kommen auch hin und wieder Feuerfontänen zum Einsatz, die den Fans in der ersten Reihe ordentlich einheizen. Auch Joey Kelly steht der Schweiß nach seinen wilden Einlagen auf der Stirn.

Zu "We got Love" wird eine "Kiss/Hug Cam" (Kuss-/Umarmen-Kamera) eingeblendet. Die Anweisung ist klar: Wen die Kamera einfängt, der muss seinen Sitznachbarn küssen. Es gibt kein Halten, plötzlich wogen Liebe und Zuneigung durch die Menge. Jeder hat sichtlich Spaß.

Dann steht die Reinkarnation des Familienoberhauptes Dan Kelly auf der Bühne. Tatsächlich handelt es sich um den eher unbekannten Bruder Paul Kelly. In traditioneller Kleidung mit kariertem Rock gebührt ihm allein ein paar Minuten die Aufmerksamkeit. Irland ist bei der Drehleier-Musik für einen Moment ganz nah.

Auch Angelo Kelly legt während des Abends eines seiner begehrten Trommelsolos hin. Wie schon als Teenager verzieht er mit weit aufgerissenen Augen sein Gesicht zu einer Grimasse und schlägt auf die Trommeln ein, als gebe es kein Morgen. Die Masse jubelt. Und plötzlich scheint er für so manche wieder der Teenieschwarm von damals zu sein. Er öffnet seine für die Kelly Familiy typische Haarmähne. "Headbanging" ist angesagt, und er lässt die blonde Mähne durch die Luft wirbeln.

Nach zweieinhalb Stunden inklusive Zugabe ist Schluss, unter tosendem Applaus. "Take My Hand" lautet die Anweisung der Kellys. Zusammen wollen sie aus dem Abend schunkeln, als große, glückliche Familie, als "Brothers and Sisters". Allerdings: Bei der fantastischen Zeitreise in der ausverkauften ÖVB-Arena fehlen hin und wieder Michael Patrick "Paddy" und Maite Kelly. Gerade wenn "An Angel" von der gesamten Familie anstatt von Paddy und Angelo im Duett gesungen wird.

Unterstützt wurden die Kellys von sechs weiteren talentierten Musikern. Alles in allem war das Konzert ein wirklich gelungenes Comeback mit hohem Nostalgiefaktor.

Zur Sache:

Mehrere Alben nahm die Kelly Family bis 1993 auf. Mit "Over The Hump" kam 1994 der große Durchbruch für Kathy, John, Joey, Jimmy, Patricia, Barby, Paddy, Maite und Angelo.

Fast 20 Jahre ist es her, dass die Kelly Family auf dem Zenit ihrer Karriere in Bremen musizierte. Damals füllte die irische Großfamilie die ganz großen Hallen. 1997 begeisterte sie 42.000 Fans im Weserstadion, spielte am Unisee und in der ausverkauften Stadthalle. Damals campierten die Fans noch tagelang vor den Arenen, um die besten Plätze zu ergattern. Reihenweise kam es zum Kreislaufkollaps, und die Sanitäter hatten alle Hände voll zu tun. 1999 war der letzte große Auftritt der Kellys in der Hansestadt.

Nach den Erfolgen der 90er Jahre gingen die Kellys größtenteils eigene Wege, sowohl privat als auch musikalisch. So kam es auch, dass Michael Patrick "Paddy" Kelly und Maite Kelly nicht am Comepack teilnehmen und ihre eigenen erfolgreichen Karrieren weiterverfolgen. Barby Kelly leidet laut Medienberichten an einer psychischen Erkrankung.