„Man ist das toll am Wochenende in Bremen zu sein“, sagt Thees Uhlmann und beweist dies, indem er insgesamt drei Mal nach Ende des Konzertes wieder auf die Bühne kommt, um Zugaben zu spielen. (Pascal Faltermann)

Das Pier 2 riecht am Freitag nach Bier, der Sänger auf der Bühne ist mit gehobenen Becher auf die Bühne gekommen: „Wir grüßen dich Avicii, mit der Faust fest erhoben“ singt er auf seiner neuen Platte. Genau so begrüßt Bremen Thees Uhlmann.

„Alles, alles, alles ist gut“ – bei dem Lied „Tote auf dem Rücksitz“ unterstreicht das Publikum jedes „Alles“ mit einer Faust ausgestreckt in die Luft. Die Anwesenheit des 45-jährigen Rocksängers bringt Lust auf Revolution, darauf, die Gesellschaft etwas aufzumischen. Auf seinem neuen Album widmet er Lieder Freunden und großen Künstlern, aber bei jedem schwingt etwas Gesellschaftskritik mit. Eine Zeile des Songs „Scientologen und Junkies“ lautet „Und für mein ungebrochenes Unverständnis gegenüber der Welt“ – mit diesem Unverständnis bleibt er sich treu und steckt seine Fans damit an.

Sechs Jahre lang, seit dem Album „#2“, erschien keine Platte des Songwriters. Am 20. September kam „Scientologen und Junkies“ auf dem Markt. Er eröffnet das Konzert mit dem ersten Lied dieses Albums. Die ersten Worte, die durch den vollen Saal hallen: „Ich hab fünf Jahre nicht gesungen.“ Ganz am Anfang des Abends kommt der Sänger auf die Bühne und erzählt, wie schwer ihm seine dritte Platte gefallen sei. Er habe mitten im Prozess alle Lieder verworfen und habe nochmal von vorne angefangen. Dabei geholfen habe sein Freund Grillmaster Flash: „Er kam mit einem Jutebeutel, in der eine Flasche Korn war“, sagt Uhlmann. „Wir haben uns zusammengesetzt und Songs geschrieben. Ohne ihn gäbe es das Album nicht.“ Mit dieser Dankesrede kündigt er den Voract an: Der Künstler Grillmaster Flash aus Bremen-Nord heizt dem Publikum ordentlich ein. Beim letzten Song wird dieser von Thees Uhlmann am Bass begleitet.

Schelmisches Grinsen auf dem Gesicht

Man merkt dem in Hemmoor aufgewachsenen Uhlmann an, wie er sich in Norddeutschland, in Bremen wohl fühlt. Das schelmische Grinsen auf dem Gesicht wird breiter als er den Chor der Zuschauer beim Ende des Liedes „Zugvögel“ dirigiert. Und auch als er davon erzählt, wie er damals eins der ersten Konzerte seiner Band Tomte neben der Theke im Eisen spielen durfte.

Nur kurz während des Konzerts kippt die Stimmung, da kommt etwas von der Wut raus, die ihm so gerne zugeschrieben wird. Vor dem Song „Ich bin der Fahrer, der die Frauen nach Hip-Hop-Videodrehs nach Hause fährt“ hält er eine nicht ganz jugendfreie Hassrede auf Männer, die an alten Frauenbildern festhalten.

Neben Liedern der neuen Platte, spielt er auch Klassiker wie „Zum Laichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf“ und Lieder von Tomte wie „Ich sang die ganze Zeit von dir“. Zweieinhalb Stunden steht er mit seiner sechsköpfigen Band auf der Bühne. Alle Mitglieder werden vorgestellt und spielen Soli. „Man ist das toll, am Wochenende in Bremen zu sein“, sagt Thees Uhlmann. Mit den Worten „Das ist nicht die Sonne die untergeht, sondern die Erde die sich dreht“ von Tomte entlässt er die Zuschauer hoffnungsvoll in den Abend.