In buntem Hemd und mit jeder Menge Erinnerungen an Bremen im Gepäck: Revolverheld-Sänger Johannes Strate beim Konzert in der ÖVB-Arena. (emsn.de/Christina Klinghagen)

Zwei der vier Revolverhelden müssen bei diesem einen, ganz speziellen Song kurz die Bühne verlassen. Sie werden „ausgewechselt“ wie Leadsänger Johannes Strate es passend kommentiert. Denn bei diesem einen, ganz speziellen Song haben HSV-Fans, wie seine Bandkollegen Niels Kristian Hansen und Jakob Sinn, an den Instrumenten nichts zu suchen. Vor allem nicht, wenn man unter anderem ein Mitglied der „Werder-Band“ Afterburner im Freundeskreis hat, das man mal kurz auf die Bühne holen kann. „Das W auf dem Trikot“ spielen Revolverheld (oder zumindest zwei der vier Bandmitglieder) bei ihrem Konzert am Montag in der ÖVB-Arena extra für ihre Bremer Fans, während riesengroße weiße und grüne Ballons durch den Zuschauerraum geworfen wurden.

Es ist einer der Höhepunkte des Abends, der aber auch sonst gespickt ist von jeder Menge lokalen Anspielungen, denn drei der vier Revolverhelden haben einst in Bremen studiert, haben, wie sie selbst sagen, einige ihrer besten Jahre hier verbracht. Strate sogar ein paar mehr, denn er ist hier geboren.

Anekdoten aus der Bremer Zeit

Es gibt Erinnerungen an einige Kneipen im Viertel, an die WG am Ostertorsteinweg, an das erste Konzert vor einer Handvoll Leuten in der Lila Eule. Abgesehen davon aber auch jede Menge Musik. Fast zweieinhalb Stunden spielen Revolverheld ohne Pause. Und geben dabei neben Songs von ihrem neuesten Album und Tour-Titel-Geber „Zimmer mit Blick“ vor allem die bekanntesten Nummern aus ihrer mittlerweile 17-jährigen Karriere zum Besten, darunter Lieder wie „Das kann uns keiner nehmen“, „Freunde bleiben“ oder „Lass uns gehen“.

Revolverheld präsentierten sich als sympathische Band, die ihren Fans all die Songs bietet, die sie in den vergangenen 17 Jahren in vielen Momenten ihres Lebens begleitet haben. Die Musik von Revolverheld lebt vor allem durch ihre Nostalgie, von dem „weißt du noch, damals“, das jeder kennt.

Es regnet Luftschlangen, es regnet Papierschnipsel; es gibt Seifenblasen und Feuerwerk. Dazu tolle LED-Leinwände (leider waren Gesang und Bild nicht immer synchron). Für ihren Song „Sommer in Schweden“ holt die Band sogar einen Haufen Zuschauer auf die Bühne, um diese auf Sitzkissen um sich zu versammeln, so als sei ihr Konzert in der ÖVB-Arena eigentlich ein kuscheliges Wohnzimmerkonzert, nur eben in einem ziemlich großen Wohnzimmer. Ein netter Konzertabend, ohne Ecken und Kanten. So wie man ihn von Revolverheld erwartet. Denn sie sind trotz ihres langjährigen Erfolges irgendwie noch immer vor allem eines: die netten Typen von Nebenan.