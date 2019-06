Bremen. Drei Tage lang, von Freitag bis Sonntag, finden in Bremen verschiedene Konzerte der Hochschule für Künste (HfK) statt. Studierende, Professoren und Alumni der Hochschule haben sich für diesen Zweck vor mehr als drei Monaten zusammengetan. Die Idee: Anlässlich des 200. Geburtstags der Bremer Stadtmusikanten einmal zeigen, wie die heutigen Musiker und Musikerinnen der Stadt es machen, sagt Alexander Baillie, Professor an der HfK und künstlerischer Leiter des Projekts. Um allen interessierten Bremerinnen und Bremern einen Einblick zu ermöglichen, sind fast alle Konzerte kostenlos. Die einzigen Ausnahmen bilden zwei Sonntagskonzerte: Um 11.30 Uhr und 14.00 Uhr spielen die Musiker in der Weserburg (9 €) und dem Gerhard-Marcks-Haus (10 €): Der Museumseintritt berechtigt dann auch gleich zum Besuch der Konzerte – oder andersrum.

Interessierte erwartet beim „Stadtmusikanten Plus-Festival“ am Wochenende vor allem klassische Musik, aber Musik aus Norwegen (Sonnabend, 14 Uhr) oder Jazz-Standards und Tango (Sonnabend, 22.30 Uhr). Auch einige Uraufführungen mit Kompositionen der Studierenden (Freitag, 17 Uhr) stehen auf dem Programm.