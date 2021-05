Im Film "Little Joe - Glück ist ein Geschäft" versucht eine Wissenschaftlerin eine Pflanze zu züchten, die glücklich macht. (X-Verleih/dpa)

Tobias Dietrich: Krankheit ist ein wesentlicher Teil unseres Lebens und führt uns immer wieder vor Augen, dass es darin auf zwischenmenschliche Beziehungen ankommt. Wir alle werden früher oder später zumindest indirekt mit psychischen Erkrankungen oder seelischem Kummer in Berührung kommen.

Das Spektrum reicht von Mobbing in der Schule bis zu Menschen höheren Alters mit Demenz. Zu dieser Frage haben wir auch W.J.T. Mitchell aus Chicago auf dem 25. Bremer Filmsymposium zu Gast. Mitchell ist einer der wichtigsten Denker unserer Zeit. Er ist der Ansicht, eine psychische Erkrankung könne auch eine Lernerfahrung sein, durch die man die Welt neu kennenlernen kann.

Sicher. Psychische Erkrankungen bieten auch ein großes Potenzial für spannende und rätselhafte Geschichten. Das Potenzial wird vielleicht für Drama und effektvolle Emotionalität ausgebeutet – es bietet aber auch die Möglichkeit, andere Blickwinkel einzunehmen und durch den Film eigene Erfahrungen zu artikulieren.

Psychische Erkrankungen erleben eine doppelseitige Aufmerksamkeit. Auf privater Ebene gibt es vielleicht mehr Berührungspunkte zu Menschen, die Erfahrungen mit Depressionen oder Stressbelastungen gemacht haben. Nach wie vor ist das Thema aber auch mit Scham oder der Angst zu scheitern verbunden, und es bedarf sicherer sozialer Räume, in denen sich diese Ängste ablegen lassen. Spricht man es an, so stellt man fest, wie erlösend es sein kann, sich zu öffnen.

Es gestaltet sich etwas schwieriger, wenn es um die Öffentlichkeit geht. Menschen aus Musik, Sport oder Film – zuletzt Nora Tschirner in einem sehr ermutigenden Aufruf – öffnen sich in den Medien. Das ist mutig und kann vielen zweifelsohne ein gutes Vorbild sein. Gleichzeitig lässt sich aber auch schnell die Zahl der Follower und der Marktwert steigern. Das macht das Ganze sehr ambivalent. Und zugegeben, wer hat nicht selbst schonmal von sich behauptet, dass das Bremer Wetter einen total „depri“ macht oder wie schnell die neue Lieblingsserie weg-„gesuchtet“ wurde?

Das Verhalten ist nicht neu: Susan Sontag hat das ganz eindrucksvoll gezeigt anhand von Literatur aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Man entsprach den Schönheitsidealen dieser Zeit, wenn man zart, blass und in sich gekehrt - das heißt erschöpft - wirkte. Das waren Anzeichen der Tuberkulose. Solange sie nicht genügend erforscht ist, diene eine „Krankheit als Metapher“, so auch der Titel von Sontags Buch. Sobald mehr über die Tuberkulose und ihr Gegenmittel bekannt war, verlor die Krankheit diese bildliche Funktion. Es ist sicher kein Zufall, dass nun insbesondere Depression im Mittelpunkt steht, die nach wie vor nicht hinreichend erforscht ist.

Ich bewerte das nicht, und es wäre Unsinn, zu behaupten, dass Menschen, die ihre Erkrankung öffentlich machen, sich nur profilieren wollten. Aber es sollte hinterfragt werden, in welchen Kontexten und aus welcher Motivation heraus diese Öffnung geschieht. Solange die Aufmerksamkeit, die man erfährt, wenn man darüber spricht, für etwas Positives oder einen Wandel in der Sichtweise anderer eingesetzt wird, gibt es dagegen ja nichts einzuwenden.

Ich bin froh, dass Sie „Kino“ sagen – und nicht nur „Film“. Ich glaube, in Zeiten von Home-Entertainment-Angeboten tritt die soziale Komponente des Kinos nochmal deutlicher hervor: nämlich als Ort des Gesprächs und der Überwindung von Einsamkeit. Die Film- und Serienkultur wird derzeit auf den bloßen Konsum und das Binge-Watching reduziert. Gespräche im Anschluss und die Möglichkeit der gemeinsamen Reflexion bleiben dabei aus. Hinsichtlich psychischer Erkrankungen finde ich es sogar ziemlich problematisch, Filme und Serien anzubieten, ohne sie zu kontextualisieren.

Die Serie „Tote Mädchen lügen nicht“ (13 Reasons Why) wurde wegen ihrer unreflektierten und folgenschweren Darstellung von Mobbing und Suizidalität stark kritisiert. Laut einer Studie aus dem "Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry“ löste sie mitunter in den USA den sogenannten Werther-Effekt aus: Es gab einen statistischen Zusammenhang zwischen der Serienrezeption und vermehrten Selbstmordversuchen, die davon „inspiriert“ waren.

Ich halte in meiner Arbeit Ausschau nach Filmen, die die Zwischentöne beleuchten, Kranksein in gesellschaftliche Zusammenhänge stellen und auch die eigene Herangehensweise berücksichtigen – soll heißen, wenn die Filmschaffenden sich selbst fragen, was denn ihre persönliche Haltung zu dem Thema ist. Wollen sie unterhalten, problematisieren oder aufklären – und sind sie dafür denn auch die Richtigen?

„Psychosis in Stockholm“ geht etwa sehr behutsam und differenziert vor. Wir zeigen ihn auf dem Symposium – sogar als Deutschlandpremiere. In dem Coming-of-Age-Film geht es um die eigene Jugend der Regisseurin Maria Bäck mit ihrer manischen Mutter. Der Film zeigt die Figur ungeschönt und ehrlich und zeigt die Vielseitigkeit dieser Mutter-Tochter-Beziehung.

Das Gespräch führte Alexandra Knief.

Zur Person

Tobias Dietrich (32)

ist Lektor für den Bereich Filmwissenschaft und Filmvermittlung am Institut für Kunstwissenschaft – Filmwissenschaft – Kunstpädagogik (IKFK/ZeMKI) der Universität Bremen. Zu seinem Promotionsthema „Psychische Erkrankung und Film“ startet am Mittwoch das 25. Internationale Bremer Filmsymposium.

Weitere Informationen

Das 25. Internationale Bremer Filmsymposium findet vom 5. bis 8. Mai statt und ist eine Kooperation der Universität Bremen und dem City 46. Interessenten können online an Foren teilnehmen, Vorträge von mehr als 20 nationalen und internationalen Experten hören und aktuelle sowie historische Filme inklusive Einführung und Anschlussgespräche mit Beteiligten begleiten. Das Symposium findet online statt: https://city46.cinemalovers.de.