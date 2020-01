Philipp Grütering alias Kryptik Joe, Sebastian Dürre alias Porky und Henning Besser alias La Perla (v.l.n.r.) sind Deichkind. In Bremen ist die Band am 3. März zu erleben. (PEDERSEN/DPA)

Bremen. Mit Stars wie Udo Lindenberg, Limp Bizkit, Seeed und vielen anderen Musikgrößen hatte das zurückliegende Jahr für Musikfans in Bremen so einige Highlights zu bieten. Auch für das aktuelle Jahr stehen schon jetzt die Besuche vieler beliebter Künstler auf den Programmplänen der lokalen Konzertveranstalter. Egal ob Schlager, Pop, Rock oder Rap – das kommende Konzertjahr wird bunt und abwechslungsreich. Und im Laufe der nächsten Wochen und Monate werden gerade für die zweite Jahreshälfte 2020 sicher weitere Termine bekanntgegeben. So einiges können Fans sich aber schon jetzt im Kalender markieren. Ein Überblick.

Januar

Der Januar ist mit Adel Tawil (15.1., Pier 2), Pohlmann (18.1., Lagerhaus), Bosse (28.1., Pier2) und Kettcar (31.1., Pier2) stark von den Besuchen deutschsprachiger Künstler geprägt. Wer Humor lieber mag als Musik kommt zum Beispiel bei Ilka Bessin (7.1., Fritz), Paul Panzer (10. und 11.1., Pier2), Carolin Kebekus (22.1., ÖVB-Arena) oder Jürgen von der Lippe (28.1., Glocke) auf seine Kosten.

Februar

Es gibt sie noch: Im Februar kommen mit Jeanette Biedermann (5.2., Modernes) und Knorkator (21.2., Schlachthof) zwei Künstler nach Bremen, die schon fast in Vergessenheit geraten sind. Dazu gesellen sich mit Max Raabe (12. und 13.2, Metropol-Theater) und Grillmaster Flash (14.2., Pier2) zwei regelmäßige Gäste. Und auch für Comedy-Fans hat der Februar mit Mirja Boes (16.2., Fritz), Eckard von Hirschhausen (18. und 19.2., Glocke), Faisal Kawusi (23.2., Pier2) und Dieter Nuhr (29.2., ÖVB-Arena) einiges zu bieten.

März

Der März kann nach aktuellem Stand als der spannendste Bremer Konzertmonat 2020 bezeichnet werden. Den Anfang machen Deichkind (3.3.) in der ÖVB-Arena. Dort treten unter anderem auch noch André Rieu (7.3.), AnnenMayKantereit (12.3), Andrea Berg (21.3), Peter Maffay (25.3.) und Santiano (29.3.) auf. Zusätzlich geben sich unter anderem Culcha Candela (5.3., Modernes), Max Herre (7.3., Metropol-Theater), Helge Schneider (12. und 13.3., Glocke), Max Giesinger (22.3., Pier 2) und Simple Minds (28.3, Pier 2) die Ehre.

April

Ein Heimspiel für die Bremer Folk-Rock-Band Versengold, die in diesem Jahr mit ihrem Album „Nordlicht“ die Top 4 der deutschen Albencharts erreichte, gibt es am 11. April im Metropol-Theater. Am 16. April sind hier Die Prinzen zu Gast, nur einen Tag später steht Albert Hammond auf der Bühne, während Madsen zeitgleich das Pier 2 rocken. Dort wird es dann sogar noch rockiger: mit In Extremo am 24. April.

Mai

Der Mai gibt sich als Monat der Nostalgie: Es kommen viele Künstler nach Bremen, die reichlich Geschichte und Bühnenerfahrung mitbringen. Der Schlachthof geht mit dem schottischen Rocksänger und einstigem Genesis-Mitglied Ray Wilson an den Start (2.5.), drei Tage später besingt die Indie-Rockband The Subways hier ihre „Rock & Roll Queen“. Am 23. Mai stattet der mehrfache Oscar- und Grammy-Preisträger Randy Newman der Bremer Glocke einen Besuch ab. Ach ja: Pietro Lombardi (27.5., Pier2) kommt auch noch.

Juli/Juli/August

Die Sommermonate sind wie immer vor allem durch große Open-Air-Konzerte geprägt. So kommen am 9. Juni zum Beispiel die Alt-Rocker von Iron Maiden auf die Bürgerweide. Zur 90er-Supershow am 15. August reisen Stars wie Loona, Caught in the Act, Rednex oder Oli P. an. Die Hooters hingegen trotzen dem Open-Air-Trend und spielen am 19. Juli im Metropol-Theater, nachdem die beiden Gründungsmitglieder Eric Bazilian und Rob Hyman gerade erst bei der Night of the Proms in der ÖVB-Arena begeisterten.

September/Oktober

Im September lohnt sich ein Blick über die Stadtgrenzen Bremens hinaus: Am 5. September geben Silbermond ein Open-Air-Konzert an der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck. Knapp vier Wochen später (2.10) gastiert Gentleman wie schon in diesem und dem vergangenen Jahr im Pier 2. Die Leoniden kommen in den Schlachthof (7.10), Schlagerstar Vanessa Mai singt im Metropol-Theater (9.10). Dort trällert am 29.10 auch Barbara Schöneberger.

November

Am 15. November steht ein Konzert in der ÖVB-Arena an, das, wie auch alle restlichen Konzerte der angekündigten Tour, innerhalb von Sekunden ausverkauft war und viele Fans, die leer ausgegangen sind, verzweifeln lässt: Nach mehrjähriger Bühnenpause gehen Die Ärzte erneut auf Tour. Wer Deutschrock nicht so gerne mag, der freut sich vielleicht über den Besuch von Roland Kaiser am 22. November (ÖVB-Arena) oder über den Auftritt der deutschen Singer-Songwriterin Lea im Pier 2 (24.11.).

Dezember

Der Dezember sieht mit Blick auf den Konzertkalender noch ziemlich mau aus, was sich im Laufe des Jahres mit Sicherheit noch ändern sollte. Mittlerweile schon Tradition geworden ist ein Auftritt von Torfrock zum Jahresende. Und auch 2020 kommt die Band wieder mit ihrer „Bagaluten-Wiehnacht“ ins Pier2 (11.12). Außerdem ist bereits jetzt ein Auftritt der schwedischen Rockband Royal Republic (10.12., Pier 2) angekündigt.