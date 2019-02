Inspektor Martin (rechts, Christian Kaiser) und Emile (Martin Leßmann) bekommen unerwünschten Besuch vom Henker von London (Franziska Mencz). (CLAUDIA HOPPENS)

„Die Tür war fast offen“ – das ist der Standardspruch des kleinkriminellen Lew Pheeney, der es gewohnt ist, sich problemlos Zutritt zu Räumen zu verschaffen, in denen er eigentlich nichts verloren hat. Doch dieses Mal ist alles anders. Dieser Auftrag hat ein mulmiges Gefühl in seiner Magengegend hinterlassen und davon erzählt er seiner guten Freundin Sybil Landsdown (Franziska Mencz). Eine Tür mit sieben Schlössern sollte er knacken. Irgendwo außerhalb von London. Wo genau, weiß er nicht, denn ihm wurden auf der Fahrt die Augen verbunden. Gruselig sei es gewesen, denn es war eine Grabkammer, die er öffnen sollte. Also ist er lieber unverrichteter Dinge abgehauen. Irgendwas, da ist Pheeney sicher, ist an dieser Sache nicht ganz koscher. Besser, er geht mit der Geschichte zu Scotland Yard.

Doch Scotland Yard ist zeitgleich schon mit zwei rätselhaften Morden beschäftigt. Beide Opfer waren auf dem Weg nach London, beide trugen eine Kette mit einem Schlüssel bei sich. Ein kniffliger Fall für Inspektor Martin (Christian Kaiser), der sich eigentlich lieber mit dem Schreiben von Kriminalromanen beschäftigt statt mit echten Ermittlungen, und seinen Assistenten Emile (Martin Leßmann). Ein Telegramm bei einem der Opfer führt die Ermittler zu dem Rechtsanwalt Havelock (Christian Aumer). Durch ihn erfahren sie, dass es noch mehr Menschen mit Schlüsseln gibt. Sieben, um genau zu sein.

Zurück zu den Wurzeln

Nachdem das Kriminal-Theater sich zuletzt mit Liza Codys „Miss Terry“ an einen eher unkonventionellen Stoff gewagt hat, besinnt es sich nun wieder auf eine klassische Kriminalgeschichte und hat „Die Tür mit den 7 Schlössern“ von Edgar Wallace auf die Bühne gebracht. Tatsächlich ist es die erste Wallace-Adaption (nach Alexander Liegl und Gabriele Rothmüller), die auf der Bühne des Kriminal-Theaters (Regie: Ralf Knapp) zu sehen ist.

„Die Tür mit den 7 Schlössern“ war 1962 der elfte deutschsprachige Edgar-Wallace-Film der Nachkriegszeit. Die Meinungen der Presse zum Film gingen weit auseinander. „Die Gräuel und Verbrechen, sie wirken nicht, sie nehmen sich albern aus“ schrieb beispielsweise „Die Welt“. „Von Edgar Wallace so spannend erfunden und von Alfred Vohrer so zünftig und trickreich ins Bild gesetzt“ schrieb hingegen das „Hamburger Abendblatt“. Ähnlich weit werden wohl auch die Meinungen des Kriminal-Theater-Publikums auseinandergehen. So wird die Bühnenadaption des Wallace-Klassikers einigen krimiliebenden Theaterfreunden zu sehr ins Satirische rutschen. Doch das Theater tut gut daran, sich dem Plot ähnlich wie auch die Wallace-Film-Komödie „Der Wixxer“ (2004) mit Humor anstatt mir ernster Kriminalatmosphäre zu nähern. Immerhin hat die Geschichte schon mehr als 55 Jahre auf dem Buckel, ist durchzogen von Klischees und veralteten Rollenbildern. Diese mit einem Augenzwinkern zu kommentieren, lockert die Erzählung – trotz einiger überspitzter Albernheiten – angenehm auf. Die vier Schauspieler glänzen mit schnellen Wechseln und gutem Spiel in ihren insgesamt 14 verschiedenen Rollen.

Gelungenes Bühnenbild

Schon in der Vergangenheit (insbesondere bei „Zwei Fremde im Zug“) hat das Theater Ideenreichtum beim Bühnenbild bewiesen, und auch „Die Tür mit den 7 Schlössern“ lebt von seiner einfallsreichen Kulisse (Gisela Brünker, Ralf Knapp). Ein großes Drehkreuz in der Bühnenmitte ermöglicht schnelle Schauplatzwechsel. Daran aufgespannte bedruckte Vorhänge, die in der Pause sogar noch einmal ausgetauscht werden, fungieren als Spielhintergründe und das funktioniert ganz großartig: Aufgedruckte Türen erfüllen ihre Funktion als Ein- und Ausgang, und auch aus zweidimensionalen Bücherregalen kann, wie durch Zauberhand, die passende Literatur herausgezogen werden.

Insgesamt können Besucher von „Die Tür mit den 7 Schlössern“ sich auf einen kurzweiligen Theaterabend freuen, der durch viel Liebe zum Detail besticht. Sie sollten sich allerdings bewusst sein, dass das Stück vor allem von seiner Ironie lebt und nicht von kriminalistischem Tiefgang.

Weitere Informationen

