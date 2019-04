Als Karl Lagerfeld am 19. Februar dieses Jahres verstarb, war es den Nachrufen vorbehalten, jene beachtliche Bandbreite seines Schaffens zu würdigen, die nicht in den Begriffen Mode und Design aufgeht. Zu seinen Steckenpferden zählten nämlich Fotografie und Literatur kaum weniger als die Haute Couture, und sein zeichnerisches Talent beschränkte sich keineswegs auf handkolorierte Skizzen für wagemutige Schneider. Zuletzt hatte der vielfach begabte Künstler sich in einem Genre erprobt, das manches mit der Art seiner Selbstinszenierung gemein hat, bei der die Maske allmählich ins Fleisch wuchs. „Ich bin wie eine Karikatur meiner selbst – und ich mag das„, gab der passionierte Schöpfer einmal zu Protokoll. “Es ist wie eine Maske. Und für mich ist das ganze Jahr über der Karneval von Venedig.“

„Karlikaturen“ nannte Lagerfeld jene spöttischen Zeichnungen, die das Magazin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) zwischen 2012 und 2019 veröffentlichte. 75 sind erschienen, die letzte am 12. Januar. Unter dem Leitwort „Die CDU hat an Gewicht verloren“ zeigt sie einen geräumigen pinkfarbenen Blazer, den ein Etikett mit den Initialen AM ziert, sowie ein ungleich schmaleres Kostümjäckchen, in dem die Buchstabenfolge AKK prangt. Dass Lagerfelds luzider Blick für Mode auch diese süffisante Gattung prägt, führt zudem ein Disput zwischen Merkel und Theresa May über Hosen vor Augen. Überhaupt war die Kanzlerin des politischen Modemachers liebstes Motiv, wie FAZ-Redakteur Alfons Kaiser in einem Begleittext des prächtigen Bandes bemerkt.

Weitere Informationen

Karl Lagerfeld: Karlikaturen.

Steidl, Göttingen.

160 Seiten, 34 €.