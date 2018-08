Wilfried Minks, Jahrgang 1930, sorgte in den 60er- und 70er-Jahren für einen Paradigmenwechsel an deutschen Theatern, indem er Popart-Genres wie Comic und Kino einen gewichtigen Platz auf der Bühne einräumte. (Bernd Thissen, dpa)

Bremen. Wilfried Minks, der am Dienstag 87-jährig in Berlin verstorben ist (wir vermeldeten), war ein radikaler Erneuerer der Bühnenkunst. E schuf Gedanken-Räume ohne Zierrat und illusionistischen Mumpitz. Er habe „die Bühnenbilder von ihrer illustrativen Aufgabe befreit und ihnen Autonomie gegeben“, gab der am 21. Februar 1930 in Böhmen geborene Minks zu Protokoll. Mit seinen Eltern hatte er, der talentierte Maler, mit seinen Eltern die damalige Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg verlassen, in Leipzig die Kunstgewerbeschule und in Berlin von 1955 bis 1957 die Akademie der Künste besucht.

Minks‘ Tod erinnert daran, dass der „Bremer Stil“ dem Stadttheater Ulm viel zu verdanken hat. Dort nämlich traf er bei seinem ersten Bühnenengagement nicht nur auf einen Intendanten namens Kurt Hübner, sondern zudem auf die Regisseure Peter Zadek und Peter Palitzsch. An ihrer der Provokation zugeeigneten Kunst schulte er sein Sehen, an ihrer Ästhetik entwickelte er seine Überzeugung, das Bühnenbild habe ein integraler, ja ein entscheidender Bestandteil des Theaters zu sein. Mithin weder dezenter Hintergrund noch diskrete Dekoration, sondern ein zum Verständnis der vorgeführten Bühnenkonflikte unabdingbarer Faktor.

In Minks' Roy-Lichtenstein-Kulisse: Amalia (Edith Clever) und Franz Moor (Bruno Ganz) 1966 in Zadeks Bremer "Räuber"-Inszenierung. (G.Pagenstecher)

Dabei verteidigte Minks, der 1962 mit Hübner und Zadek ans Theater Bremen wechselte, den Status seiner Bühnenbilder mit den Klauen eines liebenden Vaters. Eigenständige Kunstwerke seien sie – und als solche Interventionsmaterial, das sich am Schauspiel, am Regisseur, an der Inszenierung reibe, statt diesen sklavisch zu Diensten zu sein. „Unsentimental“ ist das Attribut, das Minks für diese Einstellung veranschlagte. Mit der vormaligen Alleinherrschaft des Regisseurs brach er insofern, als er dem Bühnenbild „einen Großteil dramaturgischen Denkens“ zugestand. Konsequenz: Der Bühnenbildner sei „fast auch Regisseur“. Auch folgerichtig, dass Minks später selbst inszenierte: 1972 in Bremen „Maria Stuart“ nach Schiller; ab 1973 an den großen Bühnen der Bundesrepublik.

Minks, in ästhetischer Hinsicht stets Genosse seiner Zeit und Pop-Artist im besten Sinne, speiste seiner konzentrierten Ausstattung zuverlässig Gegenwartskunst und Irritationsmale ein. Imposante Beispiele gibt es aus seinen Bremer Jahren sonder Zahl: 1964 steuerte er zu Peter Zadeks unter dem Titel „Held Henry“ gezeigter Inszenierung von William Shakespeares „Heinrich V.“ auf ansonsten leerer Bühne nur eine Tafel bei, die Porträts englischer Monarchen zeigte. 1965 stattete er Zadeks Lesart von Frank Wedekinds „Frühlings Erwachen“mit dem Bild der Aktrice Rita Tushingham aus Richard Lesters Film „The Knack“ aus. Ein Jahr darauf zielte in Zadeks „Die Räuber“ nach Schiller ein MG-Schütze aus einem Roy-Lichtenstein-Comic auf Schauspieler und Publikum. Der Vietnamkrieg war in Bremen angekommen.

Eindringlicher Minimalismus

1967 setzte sich seine eindringliche Form des Minimalismus fort, als er für Peter Zadeks maßlose „Maß für Maß“-Inszenierung nach Shakespeare einen grellbunten Glühbirnen-Fries aufbot, derweil das Licht im Zuschauerraum absichtsvoll anblieb. Ähnlich spektakulär geriet 1969 seine Bebilderung des Hofstaat-mit-Dichter-Dramas „Torquato Tasso“ in der Inszenierung von Peter Stein. Damals ließ Wilfried Minks die Kunstfiguren des Geheimrats Goethe durch einen mit giftgrünem Langflorteppich ausgelegten Raum spazieren, den eine meterhohe und transparente Kunststofffolie umflorte. Trefflicher und reduzierter lässt sich eine geschlossene Gesellschaft mit galanten Giftspritzern kaum vorführen.

Wilfried Minks‘ traf sich in seinem absichtsvollen Changieren zwischen Betören und Verstören mit seinem Buddy Peter Zadek, der die „Kompromisslosigkeit“ des Bühnenbildners schätze und sich mit diesem in seinem Credo einig wusste: „Ich will kein intellektuelles, subtiles Theater, ich will scharfe Kontraste, Schocks.“

Im Laufe seiner Karriere arbeitete Wilfried Minks, dieser große Bühnenentrümpler mit dem Mut zur unterkühlt dargebotenen Lücke, mit allen Granden des Theaterbetriebs zusammen, darunter Dieter Dorn und Luc Bondy, Rainer Werner Fassbinder und Klaus Michael Grüber. Mit Claus Peymann sowieso; wiewohl später als gedacht. Der aus Schwachhausen stammende Bühnen-Fan hatte eigentlich gehofft, „bei Zadek in Bremen Regieassistent zu werden. Kurt Hübner und Wilfried Minks wollten dies auch, aber er, der für mich im Mittelpunkt des damaligen Bremer Theaters stand, das für mich wiederum der Mittelpunkt des Theaters dieser Jahre war, wollte mich partout nicht engagieren.“ Peymann nennt Minks einen „Wegbereiter des Regietheaters“ und „die Sensation der 60er-Jahre“. Minks habe den Naturalismus aus dem Theater verbannt und durch die Zuspitzung von Räumen ein neue Form des Theaters erfunden.

Großer Popkulturschaffender

Ein „Tsunami für das Bühnenbild“ sei sein Weggefährte Minks gewesen, urteilt der vormalige Intendant des Berliner Ensembles. Einer, der zwar nie im klassischen Sinne Schule gemacht und doch Virtuosen des Ausstattungsfachs wie Erich Wonder und Karl Ernst Hermann geprägt habe. In seiner letzten Arbeit, im Februar 2017, hatte Minks für die René-Pollesch-Inszenierung „Ich kann nicht mehr“ am Schauspielhaus Hamburg waffenstarrende Hühner auf Rollen entwickelt. Ein großer Popkulturschaffender hat die Bühne verlassen.