Eine künstliche Intelligenz (KI), die für jeden Musik komponiert – das bietet die App Endel. Von Berliner Künstlern und Entwicklern programmiert, soll sie an ihre Nutzer angepasste Musik ausspielen. Mithilfe von Standortdaten, Uhrzeit und Informationen von installierten Gesundheits- und Fitnessanwendungen kreiert sie individuelle Ambient-Musik mit Naturgeräuschen und fünf Tönen.

Installiert man Endel auf dem Smartphone, kann man zunächst sieben Tage lang kostenlos auf alle Funktionen zugreifen. Danach kostet die Anwendung 17,99 Euro im Jahr. Nutzt man keine Health- und Fitnessapps, orientiert sich Endel zunächst am Tageslichtrhythmus vor Ort. Gegen 15 Uhr spielt sie etwa entspannende Klänge für das Nachmittagstief – nicht gerade arbeitstauglich. Und die Fünf-Ton-Melodien klingen schnell ziemlich schrill.

Doch am nächsten Tag, gegen 11 Uhr, klingt der „Midday Energy Drop“ für mehr Konzentration schon besser. Leichte Bässe erklingen im anregenden Takt, dazu verträumte Melodien und verschiedene Instrumente.

In der App werden die Sounds zudem laufend in Wellen-, Kreuz- oder Sternform visualisiert. Wer selbst noch Töne einstreuen möchte, muss nur auf das schwarze Raster tippen. Wenn die Klangkulisse nicht zur eigenen Stimmung passen will, kann man noch drei andere Optionen wählen.

Kategorien sind „Relax“, „Focus“ (engl. für Konzentration), „On-the-Go“ (engl. für unterwegs) und der Schlafmodus „Sleep“. Für Letzteren ist die „Shut-off Timer“-Funktion praktisch. Ein eigener Komponist auf dem Smartphone ist faszinierend. Was er wohl in einem Jahr komponieren wird?