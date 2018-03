Sie waren Teil des nationalsozialistischen Systems; sie waren zugleich seine Nutznießer und seine Aushängeschilder. Sie waren in besonderer Weise talentiert und humanistisch gebildet – und ließen sich doch mit inhumanen Verbrechern ein. Und doch gelten jene vier Männer, die in der NS-Zeit mit dem Ehrentitel eines „Preußischen Staatsrats“ ausgezeichnet wurden, bis heute auf merkwürdige Weise als der ideologischen Kritik enthoben: Jurist Carl Schmitt, der die Verfassung aushöhlte. Dirigent und Komponist Wilhelm Furtwängler, der seine politische Integrität der überbordenden Liebe zur Musik opferte. Theatermacher Gustav Gründgens, der sich willfährig von Hermann Göring protegieren ließ. Schließlich Chirurg Ferdinand Sauerbruch, der Hitler frühzeitig eine Karriere als „verrücktester Krimineller der Welt“ prophezeite – und dann doch in Lehre und Forschung zu einem Handlanger des Regimes wurde.

Helmut Lethen, Jahrgang 1939, rekonstruiert Prägungen und Abwege dieser vier kulturellen Koryphäen. Bereits in seiner Studie „Verhaltenslehre der Kälte“ (1994) hatte der Germanist in ähnlicher Manier das unterkühlte Kalkül von Intellektuellen in der Weimarer Republik auf den Prüfstand gehoben; eine Gottfried-Benn-Biografie unter dem Titel „Der Sound der Väter“ (2014) schloss stimmig an dieses psychohistorische Thema an. Nun also folgt eine gleichermaßen fundiert wie unterhaltsam dargebotene Auseinandersetzung mit vier ideengeschichtlichen Galionsfiguren, die zwischen Opportunismus und Rebellion oszillierten. Lethen lässt es nicht bei biografischen Skizzen bewenden, sondern versammelt das Quartett zu imaginären Gesprächen über Verführbarkeit und Repressalien. Ein ungemein spannendes Buch.