"Wir spielen alle Szenarien durch - auch die verrücktesten." (Oliver Berg/dpa)

Als Bornhagen langsam zu Berlin wird, passt Albert Mondschein auf, dass alles glattgeht. Herbst 2017, ein 300-Seelen-Dorf im Norden Thüringens, Heimat des AfD-Landesvorsitzenden Björn Höcke. Auf einem Nachbargrundstück in Sichtweite des Hauses der Familie Höcke errichtet Mondschein zusammen mit anderen Aktivisten des Künstlerkollektivs Zentrum für Politische Schönheit (ZPS) einen verkleinerten Nachbau des Holocaust-Mahnmals südlich des Brandenburger Tors. 24 Beton-Stelen, jeweils zwei Meter hoch.

Mondschein lebt in Berlin und heißt eigentlich anders. Auf der Internetseite des ZPS nennt er sich „Außenminister“, im echten Leben ist er Architekt. Das passt. In Thüringen überwacht er den Aufbau der quaderförmigen Klötze, ist Aktivist und Bauherr in einem.

Mit der großangelegten Installation protestierte das Kollektiv gegen eine Rede Höckes, die der im Januar 2017 in Dresden gehalten hatte. „Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat“, hatte Höcke, der dem strammrechten Parteiflügel zugerechnet wird, damals gesagt – und „eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad“ gefordert. Die Künstler verlangten eine Entschuldigung, Höcke sollte, so sagten sie, auf Knien um Vergebung bitten.

Erwartungsgemäß kam es anders. Als das Bornhagener Mahnmal im November 2017 enthüllt wurde, zeigte sich die AfD schockiert. Höcke selbst bezeichnete die Aktivisten des ZPS als "Terroristen", und bezog sich dabei auch auf an Bäumen um sein Grundstück montierte Kameras, mit denen das Kollektiv den Politiker über Monate hinweg ausspioniert haben wollte.

Später widerrief es diese Behauptung, die Überwachung sei fingiert gewesen, nichts als Provokation. „Gegen Nazis wenden wir nur Nazimethoden an", hatte Philipp Ruch, Gründer des ZPS, die vermeintliche Bespitzelung ursprünglich verteidigt. Einige, längst nicht nur AfDler, verurteilten die Aktion. Die Kreativen seien zu weit gegangen, Kunst dürfe sicher vieles, aber nicht das.

Andere feierten das Kollektiv – und reagierten mit scharfer Kritik, als im April dieses Jahres bekannt wurde, dass die Staatsanwaltschaft Gera bereits seit 16 Monaten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Bildung einer kriminellen Vereinigung gegen das ZPS geführt hatte. Wenige Tage später wurde das Verfahren eingestellt, der verantwortliche Staatsanwalt Martin Zschächner vorläufig versetzt.

Auf den Aufruhr der vergangenen Monate angesprochen, reagiert Mondschein gelassen. Er sagt: „Wenn wir eine Aktion planen, spielen wir alle möglichen Szenarien durch – auch die verrücktesten.“ Der Aufschrei, den die vorgetäuschte Überwachung ausgelöst habe, sei kalkuliert gewesen, selbst das Ermittlungsverfahren habe ihn nicht überrascht. Genau darum gehe es ja: aufregen, empören, Themen ins Gespräch bringen. "Kunst muss ekeln“, sagt Mondschein.

Warum? Weil künstlerischer Widerstand, sagt Mondschein, die Macht habe herauszureißen aus dem Alltagstrott. Wir seien betäubt von der Masse an Informationen, oft gar nicht in der Lage, Abstand zu gewinnen und die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Kunst könne diesen Abstand schaffen, den Blick schärfen für das, was aus der Nähe nur verschwommen wahrnehmbar sei.

Gibt es Grenzen? Etwas, das Kunst nicht darf? Mondschein findet: Nein. Solange sie sich an das geltende Recht halte, natürlich. Für ihn ist sie ein hohes Gut, die Freiheit der Kunst. 2014 floh Mondschein aus Syrien nach Deutschland. Das Leben hier, sagt er, die Demokratie, die mehr sei als nur ein leeres Versprechen, die gelebt werde, jeden Tag, empfinde er als „Glücksfall“.

Er erzählt von der Präsidentschaftswahl 2007 in seiner Heimat, Bashar al-Assad wurde in einem Referendum ohne Gegenkandidaten wiedergewählt: mit fast 98 Prozent. Eine Wahl ohne Wahl, sagt Mondschein. Mit Nein zu stimmen, sei von Wahlhelfern unterbunden worden. „Ja ankreuzen und den Zettel einstecken, das ist, wie Demokratie anderswo funktioniert“, sagt er.

In Berlin traf er bei der Planung der fiktiven Hilfsaktion „Kindertransporthilfe des Bundes“ auf die Aktivisten des ZPS. „Wir haben uns auf den ersten Blick ineinander verliebt“, sagt Mondschein. Jetzt will er auch andere für kreativen Widerstand Marke ZPS begeistern. „Wir haben kein Monopol auf solche Aktionen; wir hoffen, dass unsere Projekte viele andere inspirieren können, ihnen eine Methode an die Hand geben, auf Falsches aufmerksam zu machen.“

„Zivilen Ungehorsam“ nennt er das. Wie der aussehen kann und warum er so wichtig ist für eine stabile Demokratie, wird er an diesem Donnerstag in Bremen erläutern. Studierende der Hochschule für Künste haben Mondschein zur Vortragsreihe Freie Kunst eingeladen, in der verschiedene Künstler und Kreative von ihrer Arbeit berichten, in diesem Jahr unter anderem die Berliner Künstlerin Henrike Naumann und die Kunsthistorikerin Corinne Diserens. In seinem Beitrag, sagt Mondschein, werde es aus gegebenem Anlass vor allem um künstlerische Zensur gehen. Und, natürlich, um den Fall Höcke.

