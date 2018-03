Arbeit über Arbeit: Die Video-Förderpreisträger vom "The Random Collective" wollen ihr Werk so prozesshaft halten wie möglich. (GAK)

Wer in Hallstatt urlauben möchte, muss sich seit einer Weile entscheiden. Pastellfarbene Häuschen, dazu die klassische Kombination aus Kirche und See vor Bergpanorama, das gibt es inzwischen nicht mehr nur in Österreich. In China war man so frei, ein Stück Alpenidylle sozusagen in die subtropische Provinz zu verpflanzen. Und weil man den österreichischen Ort mit Unesco-Welterbetitel schon so detailgetreu nachbildete, nannte man das Ganze einfachtshalber gleich: Hallstatt.

Aus Reflex ließe sich jetzt natürlich so einen Dussel-Text aufsagen wie: Klar, die Chinesen wieder, erst kopieren sie Designerhandtaschen und Mobiltelefone und nun also gleich ganze Städte. Julia Weißenberg hat es sich da nicht ganz so einfach gemacht. Die Kölner Künstlerin hat das doppelte Hallstatt zum Anlass genommen, mal zu überlegen, was das eigentlich bedeutet: Kopie und Original. Also: Hallstatt fernost als Kopie des österreichischen Originals?

Wer Platz nimmt auf der weißen Plastikbank in ihrer Installation, ein Drittel der Ausstellung zum Bremer Videokunst-Förderpreis, die am Freitagabend in der Gesellschaft für Aktuelle Kunst (GAK) startet, ist sich da schon nach ein paar Minuten nicht mehr ganz so sicher. Weißenberg verdrahtet Videoaufnahmen aus beiden Orten so miteinander, dass man die Alpen wirklich in Südchina wähnt, oder eben Südchina in den Alpen.

Am Ende bleibt ein Hallstatt-Hybrid in 3D und vielleicht auch ein vorsichtiger Hinweis, den Echtheitsfetischismus, wohl ein Wesenszug des Westens, doch ruhig mal zu überdenken. Woher kam schließlich die Hanfpalme, gewissermaßen die Charakterpflanze der österreichischen Bergdorf-Ausgabe, im 19. Jahrhundert? Aus China. Und die bei den Österreich-Touristen so beliebten Hallstatt-Wandteller? Made in China, logisch. Die Botschaft? Vielleicht: Die Welt rückt zusammen, tourismustechnisch jedenfalls.

Dort, also im Monsterthema Globalisierung, liegt die Schnittmenge zu den anderen beiden Arbeiten der Ausstellung. Beim Videokunst-Förderpreis des Filmbüro Bremens läuft es ja grundsätzlich so: Erst gibt es den Preis und die Gelder, dann passiert die wirkliche Arbeit. Heißt: Ausgezeichnet werden Ausgangsideen, die dann im Folgejahr umgesetzt und ausgestellt werden. Und diesmal, zur 25. Ausgabe des Preises, sollten die Themen, bitteschön, so die Juryidee, irgendwie in Verbindung stehen. Und man kann sagen: Tun sie.

Die weiteren Werke sind im weitesten Sinne Arbeiten über Arbeit. Kunst über Kunst und die zunehmend prekären Bedingungen, unter denen sie passiert. Das ist auch insofern eine passende thematische Klammer, als dass in diesem Jahr erstmals drei Projekte ausgewählt wurden. Das Gesamtunterfangen Ausstellung hat das nicht unbedingt günstiger gemacht – auch ein Grund dafür, weshalb noch nicht feststeht, wann genau die Ausschreibung für den 26. Videokunst-Förderpreis startet, den es aber – so viel soll sicher sein – natürlich geben wird.

Zurück zu den aktuellen Preisträgern: Stefanie Schroeder wählt den direkten Weg. Die Leipziger Künstlerin kann von ihrer Kunst allein nicht leben, weshalb das Jobcenter sie bat, einer Maßnahme zur „Unternehmensoptimierung“ beizuwohnen, die über ihre Zukunft als Selbstständige entscheiden sollte. In ihrer Zwei-Kanal-Videoprojektion arbeitet sie sich genau daran ab: der auferlegten Selbstoptimierung. Das Ergebnis: eine absurd-brüchige Collage zwischen Powerpoint-Präsentation mit Behörden-Bonmots und persönlichem Videoessay.

Von einer Erwartungshaltung an ein Endprodukt hält „The Random Collective“, Urheber des dritten ausgezeichneten Projektes, dann gleich mal so gar nichts. Der Zusammenschluss von 19 Kreativen aus ganz Europa mit Faible für Tiermasken werkelte am Donnerstag noch an der eigenen Installation. Sie sagen: „Künstler, Konsument, diese Trennung muss dringend weg.“