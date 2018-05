24.04.2018, Hessen, Frankfurt am Main: Ein Besucher betrachtet das Gemälde „Der Schrei“ im Caricatura Museum Frankfurt. Anlässlich des 70. Geburtstages des Komikers und Zeichners Otto Waalkes am 22. Juli, präsentiert das Caricatura Museum zum Teil unbekannte Werke seiner komischen Zeichnerei. Foto: Fabian Sommer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ (Fabian Sommer)

Bremen. In dieser Woche hat der Komiker Otto Waalkes mehrfach für ein erhebliches Aufkommen an Schriftverkehr gesorgt: Da war zunächst die Nachricht, dass der Spaßmacher einen Open-Air-Auftritt in Aurich wegen einer Gewitterfront hatte absagen müssen, die übrigens auch Werder Bremens Gastspiel im emsländischen Gersten (bei Haselünne bei Meppen) beeinträchtigte. Da war sodann dieser rechtschaffen empörte Facebook-Post eines Fans, dem zufolge Jan Böhmermann jüngst dreist einen agrarischen Scherz des Humoristen entwendet hatte („Und was machst du?“ „Trecker fahr’n“). Und da gab es schließlich ein Bekenntnis des sogenannten Blödelbarden, das besonders aufmerken ließ: Er habe „unverzeihliche Fehler gemacht“ und kenne den „Vorgeschmack auf die Hölle“, gab Otto im Rückblick auf die schmerzhafte Trennung von seiner Frau Manou im Jahr 1992 zu Protokoll.

Solche nachdenklichen Töne zählen nicht zu den gewohnten Wortmeldungen des Mannes, den Medien seit Jahrzehnten notorisch als Komiker, Humorist, Spaßmacher und Blödelbarden bezeichnen – und der doch noch so viele andere Seiten und Talente hat. Doch auch von denen ist dieser Tage oft die Rede. Denn der Ostfriese Otto tritt sozusagen in die klassische Phase seines Berufslebens ein: Am Montag sind im publizistischen Vorgriff auf seinen 70. Geburtstag am 22. Juli seine Memoiren erschienen: „Kleinhirn an alle“ (Heyne, München. 415 Seiten, 22 €) heißt die „große Ottobiografie“, die ausweislich einer Ottifanten-Sprechblase auf dem Buchcover „nach einer wahren Geschichte“ entstanden ist.

Es handelt sich um einen Erinnerungsband für die ganze Familie. Nicht von ungefähr hat der Autor bereits 2006 eine Tour auf den Necknamen „100 Jahre Otto“ getauft; das kulturelle Gedächtnis der Nation verdankt dem Deichkind viel – und das vor allem (aber keineswegs nur) in Witzwortangelegenheiten: „Schniedelwutz“, ein Synonym für Gemächt, steht längst im Duden; zu Robin Hood fällt vielen Zeitgenossen eher „Stecher der Entnervten“ als Nottingham Forest ein; unvergessen für den Berufsstand des Journalisten ist Außenreporter Harry Hirsch, der sich ins Funkhaus übergibt; wo das Kittchen von Peter, Paul und Maria (aka Mary) zu finden ist, wusste im vergangenen Jahrhundert jedes Kind. Und: Haben Sie heute bei der Morgentoilette an eine gewisse Susi Sorglos gedacht?

Figuren deutscher Lustbarkeit

Neben Begegnungen mit diesen kanonischen Figuren deutscher Lustbarkeit, deren alberne Anteile nicht über ihre unterschwellige Kritik an Medien, Mainstream und Popkultur hinwegtäuschen können, erzählt Waalkes von frühen WG-Prägungen (Udo Lindenberg, Marius Müller-Westernhagen), inspirierenden Kollaborationen (Neue Frankfurter Schule; „Titanic“-Redaktion), Chancen und Risiken seiner notorischen Unrast, nachhaltigen Erfindungen wie den Ottifanten – und von seinem mehr nolens als volens erfolgten Aufstieg zu einer Vorzeige-Rampensau mit Alleinunterhalter-Qualitäten. Weil der Mann in Introspektion geübt ist, berichtet er auch von der permanenten Gefährdung, gleichsam zur Karikatur seiner selbst zu werden. Wer ungezählte Male das sinnfreie Lied „Drunt im Tal, ja / Da sitzt der kleine Ottili / Holladädido holladädidi“ angestimmt hat, der weiß naturgemäß um drohende Integritäts- und Identitätsverluste wie auch um den aufreibenden Abrieb im anstrengenden Showgeschäft in Deutschland, einig Comedyland.

Dieser Mann im Rentenalter, der für das verdrängte anarchische und kreative Kind in uns allen steht, gilt nach Heinz Ehrhardt und Vicco von Bülow (alias Loriot) als bedeutendster Humorist in deutschen Landen. Noch immer arbeitet der Zeremonienmeister des gepflegten Kalauers phasenweise wie besessen. Das zeigt sich vor allem, wenn der gute Gitarrist und agile Tänzer auf Tournee geht. Etwa vor vier Jahren, als er in Bremen unter dem gewohnt launigen Leitwort sein Nonsens-Programm „Geboren um zu leben“ präsentierte – und das Publikum im Konzerthaus Glocke den flapsigen Schlaks dank seiner nervösen Energie (und manch schlüpfriger Zote) von Beginn an begeistert trug.

Ein wichtiger Ausgleich für Otto Waalkes ist seit jeher die Kunst. Im Gespräch mit dieser Zeitung sagte er vor drei Jahren: „Eigentlich wollte ich ein kleiner, stiller Zeichner werden, der ab und zu mit der Gitarre in der Fußgängerzone sitzt, um neue Bleistifte kaufen zu können.“ Es ist bekanntlich anders gekommen. Dabei lag der Umgang mit Mal- und Zeichenutensilien in gewisser Hinsicht in der Familie: Der Sohn eines Malermeisters durfte in seiner Kindheit unzählige Tapetenreste vollkritzeln. Das schulte ihn in der hohen Kunst der Improvisation und schuf zudem einen großen Fundus für eine eigene Bildsprache.

Entsprechend glaubwürdig mutet Waalkes‘ Selbstauskunft an, er habe den Ottifanten, dieses Sinnbild der ottonischen Kunst, schon als Pubertier erfunden, nachdem ihm ein Selbstporträt missglückt war. Es folgten Jahre an der Akademie, die auch ohne Abschluss prägend gerieten: Von 1970 bis 1972 studierte er an der Hamburger Hochschule für Bildende Künste. Seinen Lebensunterhalt verdiente er als – na, was wohl? – Komiker und Sänger, mithin in einträglicheren Disziplinen als jenen des Pinsels und des Bleistifts, die gleichwohl seine großen Lieben blieben. Was sich auch daran zeigt, dass Waalkes seine Tour-Plakate wie auch seine Plattencover stets selbst gestaltet.

Grund genug für das Caricatura-Museum in Frankfurt/Main, dem Maler und Zeichner Otto Waalkes eine Werkschau zu widmen. Mehr als 200 Arbeiten zeigt das Ausstellungshaus bis zum 2. September. Dabei zeigt sich zweierlei deutlich: Zum einen, dass das vermeintlich ewige Spielkind zuallererst ein Kind seiner Zeit ist, was Einflüsse anbelangt, die sich in seinem umfangreichen Werk spiegeln. Es ist die subversiv gestimmte, Unsinnzusammenhänge und Sprechblasen kultivierende Pop-Art von Rauschenberg, Lichtenstein und Warhol, der sich Waalkes innig verbunden fühlt. Zudem, dies zum anderen, hat er seinen Karrierebeginn als bildender Künstler mit den Jahren auf pragmatische Weise mit seinen Brotberufen verschränkt.

Kein Wunder, dass der Ottifant, einer Künstlersignatur gleich, leitmotivisch auf nahezu allen Bildern prangt, die in der Frankfurter Retrospektive zu sehen sind. Überdies ist die Methode, mit der dieser erstaunlich versierte Zeichner zu Werke geht, strukturell jener verwandt, mit der er als Komiker die Säle bespaßt. Es sind nämlich vornehmlich satirisch unterfütterte Imitationen einschlägiger Klassiker.

Patina-Effekt dank Ostfriesentee

So wie Waalkes aus Michael Holms Rührlied „Tränen lügen nicht“ die mittlerweile ad nauseam aufgeführte Nummer „Dänen lügen nicht“ machte, die das Original nicht etwa verlacht, sondern auf spezielle Weise nobilitiert, feiern seine Parodien Werke von David Hockney und Edvard Munch, Pablo Picasso und Leonardo da Vinci, Franz Marc und Rembrandt. Auf Leinwänden, die der Schelm angeblich vor deren Benutzung mit Ostfriesentee imprägniert, um einen Patina-Effekt zu erzielen. Dabei schreibt sich der bekennende Adept allen entliehenen Szenarien zuverlässig mit ein. So stützt er sich in einer Variation von Caspar David Friedrichs "Wanderer über dem Nebelmeer" auf eine Gitarre (statt auf einen Stock); ihm zur Seite steht der unvermeidliche Ottifant, der gleichfalls in die dunstdralle Ferne blickt. Das drollige Arrangement, das nicht von ungefähr die hehre Programmatik der deutschen Romantik fortschreibt, ist das Motiv des Plakats für „Otto – Die Ausstellung“.

Außer Hommagen an ältere und jüngere Meister sind in der sehenswerten Schau pointierte Auseinandersetzungen mit der Popkultur zu sehen, unter anderem mit den Peanuts, Garfield und der Filmreihe „Star Wars“. Vorgeführte Ölporträts wie jenes, das der Künstler noch vor der ersten Ruhmwelle von einer Freundin fertigte („Mädchen mit Wollmütze“, 1970), sind leider in der Minderheit. Bei vielen Werken müssen sich die Museumsbesucher mit oftmals flach anmutenden Reproduktionen begnügen. Diese mögen keine Sinnbilder für Otto Waalkes‘ Kunst insgesamt sein, fraglos aber beredte Kommentare zur kalkulierten Halbwertzeit der vorwiegend heiteren Interventionen. Denn das Multitalent ist niemand, der die Dauer seines Nachruhms mit der Unendlichkeit synchronisieren will. Was auf seinem Grabstein stehen solle, ist er in besagtem Gespräch mit dieser Zeitung gefragt worden. Seine Antwort: „Bin zum Lachen in den Keller gegangen.“