Die Kunsthalle Bremen macht Platz für die Ikonen-Ausstellung. (Kunsthalle Bremen)

„Alles muss raus.“ Das teilte die Kunsthalle Bremen am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. Gemeint ist damit die aktuell auf den rund 2500 Quadratmetern der ersten und dritten Etage präsentierte Sammlung der Einrichtung. Im Laufe des kommenden Monats und darüber hinaus soll diese komplett abgehängt und verpackt werden.

Grund für den Umzug im Großformat ist eine geplante Schau unter dem Titel „Ikonen“, die am 19. Oktober auf mehreren Etagen der Kunsthalle eröffnet werden soll – Ikonen brauchen Platz. Die Ausstellung will ergründen, „wie die Idee von der Ikone moderne und zeitgenössische Bildkonzepte beeinflusst hat“, so die Kunsthalle bei der Vorstellung ihres Jahresprogramms Ende 2018.

Ausstellungsstücke aus der Sammlung des Museums werden daher in den Sommermonaten für Besucher nur noch eingeschränkt zu sehen sein. Von September 2019 bis Frühjahr 2020 sollen dann ausschließlich Sonderausstellungen präsentiert werden. Die Pack- und anschließenden Umbauarbeiten haben auch eine rund dreiwöchige Schließung des Museums zur Folge: Vom 30. September bis zum 18. Oktober wird die Kunsthalle geschlossen bleiben, wie aus dem Onlineauftritt des Museums hervorgeht.

Ein Teil der für die Ikonen aus dem Weg geräumten Sammlung soll ab dem 25. Oktober unter dem Titel „Meisterwerke aus der Kunsthalle Bremen“ im Guggenheim-Museum Bilbao gezeigt werden. Es ist das erste Mal, dass ausgewählte Highlights – Gemälde, Skulpturen sowie Kupferstiche – der Bremer Sammlung in Spanien zu sehen sein werden. Weitere Informationen zur geplanten Sonderausstellung, dem Verbleib der Sammlung, den Umbauarbeiten und den für Besucher damit verbundenen Einschränkungen will das Museum am Donnerstag bekannt geben.