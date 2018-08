Bettina Kirmair wird in ihrer Arbeit "Warten auf Romeo" (2017) selbst zu Julia und lädt Ausstellungsbesucher auf ihren Balkon ein. (Kunsthalle Bremen)

Fotografien, Gemälde, Kollagen, Zeichnungen, Videos und mehr – es ist erstaunlich, welche Bandbreite an Kunst beim Wettbewerb "What is Love? Liebe & Dating im digitalen Zeitalter", zu dem die Kunsthalle gemeinsam mit Tinder und dem "Monopol"-Magazin aufgerufen hat, zusammengekommen ist. Mehr als 1100 Beiträge wurden im Bewerbungszeitraum von Mai bis Juli auf der Seite www.whatislove.de hochgeladen. „Wir sind begeistert von den zahlreichen und auch vielfältigen Einreichungen", sagt Jasmin Mickein, Kuratorin der "What is Love"-Ausstellung in der Kunsthalle. "Wir haben nicht damit gerecht, dass das Thema der Ausschreibung auf so viel Resonanz trifft.“ Nun stehen die drei Gewinner fest, die ab Sonnabend, 25. August, die Ausstellung "What is Love" in der Kunsthalle ergänzen werden.

Erfolgreicher Gegenentwurf zum Online-Dating

Die in München lebende Bettina Kirmair kann sich mit ihrer Performance/Installation "Warten auf Romeo" (2017) über den ersten Platz freuen. Die studierte Bühnen- und Kostümbildnerin hat mit ihrem Werk einen "analogen und bestechend erfolgreichen Gegenentwurf zum Online-Dating" geschaffen, heißt es in der Begründung der Jury. Entstanden ist die Arbeit anlässlich der Diplomausstellung an der Akademie der Bildenden Künste in München, wo Kirmair als "Julia" fünf Tage auf einem kleinen, in Bodennähe angebrachten Balkon saß und Besucher zu sich einlud. Oben wurde dann Shakespeare rezitiert oder ein Los aus einem Topf mit den 100 besten Date-Fragen gezogen. Kirmair verlagert einen Balkon in einen Ausstellungsraum, auf dem sie selbst Besucher zu Bier und Grillwurst einlädt und so den berühmten Balkon aus Shakespeares "Romeo und Julia" als "Plattform für neue unmittelbare Begegnungen" inszeniert. Die Arbeit vereine auf simple Weise literarische Referenzen (Shakespeare oder Samuel Beckett), kunsthistorische Bezüge (Francisco de Goya oder Edouard Manet) und ironisiere die traditionelle Rolle der Frau als passiv Wartende, heißt es weiter in der Begründung der Jury.

Rang zwei belegt die 1994 in Hamburg geborene Lore Gold. Gold studiert seit 2014 im Bereich Zeitbezogene Medien und Malerei in Hamburg und interessiert sich in ihren Arbeiten besonders für den Akt der Kommunikation und die Schnittstellen verschiedener Medien. In "not too close in distance" zeigt Gold den Prozess einer noch andauernden Chat-Unterhaltung mit dem ihr fremden Davidson und daraus entstandene Nebenprodukte. Während Davidson in der Unterhaltung vorgibt, einen kranken Sohn zu haben und deshalb dringend Geld zu brauchen, macht Gold Vorschläge, wie sie ihm helfen kann, zum Beispiel, indem sie Bilder verkauft. Gold hinterfragt in ihrer Arbeit die Verifizierbarkeit verschiedener Realitätsebenen und thematisiert mögliche Konsequenzen. Dass Davidsons Profil Fake ist, ist schwer zu übersehen. Doch Gold stellt schließlich auch ihre eigene Identität infrage. Das gefiel der Jury: "Der Rezipient weiß nie, was Realität und was Fiktion ist", heißt es in der Begründung für den Preis. Gewonnen habe Gold, weil sie humorvoll und zugleich kritisch die Grenzen zwischen Kunst und Leben in ihrer Arbeit verwische.

Daniel Wrede setzt Kleiderbügel in "Hermann R." in einen neuen Kontext. (Vera Drebusch)

Auch der dritte Preisträger kommt aus Hamburg, hat allerdings auch einen Bezug zu Bremen. Daniel Wrede studierte von 2008 bis 2014 Freie Kunst an der Hochschule für Künste Bremen und war 2014/2015 Meisterschüler von Stephan Baumkötter. Wrede überzeugte die Jury durch sein "konzeptuelles und minimalistisches Vorgehen". Er schiebt in seiner Arbeit zwei identische Kleiderbügel aus Eisendraht ineinander, sodass ein neues Ganzes entsteht. Damit spielt er zum einen auf das "Matchen" zweier Profile an, aber mit dem Titel seiner Arbeit, "Hermann R." auch auf den umstrittenen Persönlichkeitstest des Schweizer Psychiaters und Psychoanalytikers Hermann Rorschach, in dem analysiert wird, was man in unterschiedlichen Tintenklecks-Bildern sieht. Wredes symmetrisches Bild erinnert an diese Kleckse, die Mehrdeutigkeit, mit der sie gelesen werden können, spiegelt sich wiederum in Profilbildern beim Online-Dating wider.

Eine besondere Herausforderung für die Jury

Ausgewählt wurden die Sieger von einer dreiköpfigen Jury, bestehend aus Eva Fischer-Hausdorf von der Kunsthalle, Sebastian Frenzel vom "Monopol"-Magazin und Asli Serbest von der Hochschule für Künste Bremen. „Es war eine besondere Herausforderung, die große Anzahl der inhaltlich und künstlerisch sehr unterschiedlichen Einreichungen zu sichten und gegeneinander abzuwägen", sagt Fischer-Hausdorf. "Die Jury war dabei begeistert vom enormen Enthusiasmus, mit dem sich so viele Menschen am Wettbewerb beteiligt haben. Es waren viele spannende Ideen dabei, sodass uns die Entscheidung nicht leicht viel." Die Sieger können sich über 3000 Euro, 2000 Euro und 1000 Euro Preisgeld und die Präsentation ihrer Werke in der Kunsthalle freuen. Kirmairs Balkon-Arbeit wird in Form eines Stop-Motion-Videos präsentiert.