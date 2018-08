Auf der Rückseite dieses Bandes steht ein Bonmot des Dichters Marcel Proust, der seine letzten Lebensjahre schreibend und lesend im Bett zubrachte: "Es gibt vielleicht keine Tage unserer Kindheit, die wir so voll erlebt haben, wie jene, die wir glaubten verstreichen zu lassen, ohne sie zu erleben, jene nämlich, die wir mit unserem Lieblingsbuch verbracht haben". Über diesem programmatischen Zitat prangt ein sinniges Bild: "Leserin im orientalischen Gewand" von Jean-Etienne Liotard zeigt eine auf ein petrolfarbenes Sofa hingegossene Frau, die andächtig einer offenbar erbaulichen Lektüre frönt.

"Lektüre. Bilder vom Lesen – Vom Lesen der Bilder", eine wohlgeratene Hervorbringung der Franz-Marc-Museumsgesellschaft, richtet sich an bibliophile Zeitgenossen, die ein passioniertes Interesse an der wechselseitigen Inspiration von Literatur und Kunst haben. Gemälde und Zeichnungen, die ein geistiges Abenteuer namens Lesen inszenieren, wechseln sich ab mit prägnanten Texten, die dieser elementaren Kulturtechnik bedenkenswerte Einsichten abtrotzen. Dazu zählt Walter Benjamins kluger Ordnungsessay "Ich packe meine Bibliothek aus" ebenso wie Kurt Tucholskys drolliger Lokalisierungsversuch "Wo lesen wir unsere Bücher?" und Vladimir Nabokovs Miniatur "Gut lesen und gut schreiben", die sich beherzt gegen die Üblichkeit historisierender und biografischer Lesarten stemmt. "In Wahrheit sind Romane großartige Märchen", heißt es da.

Im Mittelpunkt dieses bemerkenswerten Buches über Bücher stehen freilich innige Impressionen lesender Menschen – von Max Beckmann über Erich Heckel und Auguste Renoir bis Candida Höfer.

Cathrin Klingsöhr-Leroy: Lektüre. Bilder vom Lesen - Vom Lesen der Bilder.

Schirmer/Mosel, München. 172 Seiten, 39,80 €.