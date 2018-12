Und fabuliert und fabuliert: Hans Traxler, Motor der zuletzt ziemlich dezimierten Neuen Frankfurter Schule, malt und schreibt im hohen Alter, dass es für die Nachgeborenen eine Freude ist. Im Mai ist der subversiv gestimmte Autor und Cartoonist 89 geworden – und veröffentlichte die anarchische Tier-Moritat „Sniffler – Der englische Dachshund“. Jene Lach- und Sachgeschichte, die jetzt von ihm erscheint, ist die saisonal gebotene Neuausgabe eines titanischen Titels aus dem Jahr 2012: „Das Wunder von Anning“ spielt in einem oberbayerischen Dorf, in dem sich „gute zweitausend Jahre nach den biblischen Ereignissen, von denen die vier Evangelisten berichten“, Seltsames zuträgt.

Merkwürdig ist schon die Personalsituation in dieser gewitzten Abart der Weihnachtsgeschichte. Hauptfiguren der Farce, die Traxler, der Schelm, lakonisch und gravitätisch vorträgt, sind der „biedere Zimmermeister Josef Moser und seine Gattin Maria, geborene Spitzer“. Dass dem Paar „unter ungewöhnlichen Umständen“ ein Kind geboren wird, dem der Name Kurti gegeben wird, ist dabei nur eines von vielen Mysterien. Denn bald scheint sich in dem unscheinbaren 500-Seelendorf die spektakuläre Gründungslegende der Christenheit zu wiederholen – unter bajuwarischen Vorzeichen, versteht sich.

Zentraler Unterschied: Halligbegabung Kurti lässt seine Sondertalente zwar schon im Kindesalter so sehr aufblitzen, dass die Landbevölkerung und die Medien in höchsten Aufruhr geraten, zieht sich dann aber zurück: schweigend, am Daumen lutschend, an ein Kuscheltier gelehnt. Trefflicher lässt sich der Leerlauf von Erwartungen in der Weihnachtszeit kaum schildern.

Weitere Informationen

Hans Traxler: Das Wunder von Anning.

Insel, Berlin. 88 Seiten, 12 €.