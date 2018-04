Schon die Eröffnung lässt stutzen: Das beschwingte Lied "Dancing" spielt mit Country-Versatzstücken, bevor es in jenen satten (und sattsam bekannten) Disco-Sound mündet, mit dem die australische Sängerin Kylie Minogue seit Mitte der 80er-Jahre erfolgreich ist. Doch gelegentliche Stilbrüche können die prägnante Stimme der 49-Jährigen so wenig beschädigen wie mediokre Arrangements. In "Love" und "A Lifetime To Repair" klingt erneut musikalische Landlust durch. Steht ihr. Wie auch treibende und tanzbare Songs à la "Love A Little". Die Neuerfindung der talentierten Miss Minogue mag einstweilen nur Stückwerk sein, könnte sich aber als gangbarer künstlerischer Weg für ein ausgereiftes Spätwerk erweisen. HENDRIK WERNER

Kylie Minogue: Golden. Label: BMG Rights Management (Warner)