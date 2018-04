Miriam hat es wirklich nicht leicht. Halb zehn muss sie zuhause sein, obwohl ihre Freundin Stefanie viel länger raus darf. Ihr Zimmer gleicht einem Gefängnis und der Blick aus dem Fenster erinnert sie an den viel zu großen Rasen, den sie schon bald wieder mähen muss. Das Leben als 14-Jährige ist schon schwer, findet das Lumpenpack. Und während das ausverkaufte Modernes laut „Mi-Mi-Mi-Mi-Miriam“ singt, denkt der ein oder andere sicher an seine eigene Teenagerzeit zurück und schämt sich ein bisschen für all die unnötigen Weltuntergangs-Dramen, ausgelöst durch Banalitäten wie ein Tamagotchi-Verbot oder das Geld für die viel zu teuren Sneakers, das Mama und Papa einfach nicht rausrücken wollten.

Es sind Songs wie diese, mit denen das Lumpenpack sich in den vergangenen Jahren Stück für Stück eine stetig wachsende Fanbase aufgebaut hat. Max Kennel und Jonas Meyer stammen ursprünglich aus der Poetry-Slam-Szene. Seit 2012 sind sie gemeinsam unterwegs, singen humoristische Lieder mit Wortwitz und Tiefe, umrahmen diese mit Geschichten. Ein weiteres Markenzeichen: das ausufernde Werfen von und Schießen mit Konfetti bei ihren Liveauftritten. Auch im Modernes war der Boden am Ende des Abends mit einer dicken Schicht Papierflittern bedeckt.

Das Interesse an dem ulkigen Musik-Comedy-Duo aus Stuttgart ist so groß wie noch nie. Ihre Videos ziehen in sozialen Netzwerken Kreise, 2017 veröffentlichten sie ihr bereits drittes Album. Elf Termine hat das Lumpenpack auf seiner aktuellen Tour in den letzten zwei Wochen gespielt, alle waren ausverkauft. Das muss man erst einmal schaffen. Das Konzert am Sonntag in Bremen wurde aufgrund der hohen Nachfrage sogar vom Lagerhaus ins Modernes verlegt.

Ausdruckstanz in Röhrenjeans

Jonas Meyer beweist, dass auch in die Taschen einer engen Röhrenjeans ziemlich viel Konfetti passt und dass man als Musiker nicht unbedingt ein Instrument spielen muss, wenn man die Massen stattdessen mit Ausdruckstanz begeistern kann. Das Duo versucht mit einem Song den Ruf der Schwaben zu verbessern ("Kehrseite"), singt über das Leben in einer "Rockpopcoverband" und schreckt auch nicht vor ein paar Seitenhieben in Richtung Slam-, Musik- oder Comedy-Kollegen wie Julia Engelmann oder Bruno Mars zurück. Dessen Lied "Versace on the Floor", eine utopische Beschreibung einer romantischen Schlafzimmer-Situation, stellt das Lumpenpack mit ihrer weniger romantischen Gegendarstellung "Zara überm Stuhl" richtig.

Später am Abend darf natürlich auch der Kult-Hit "Guacamole" nicht fehlen, in dem es darum geht, das Parties mit Ende Zwanzig eben nicht mehr das sind, was sie früher einmal waren. Die Getränke trinkt man nicht mehr aus ausgewaschenen Senfgläsern, in der Badewanne liegt kein Bier mehr, und die Musik ist nicht mehr zu laut, geschweige denn gut. Stattdessen bringt man Salat mit oder macht eben eine Guacamole, zieht die Schuhe aus, um in der Wohnung nichts schmutzig zu machen und philosophiert über den neuesten Literaturtrend aus Finnland.

Einige Lieder drehen sich um die Veränderungen im Leben, die einen nach der wilden Studienzeit erwarten, doch auch banale Themen wie die Daseinsberechtigung von Tauben oder das Leben als Heilpraktiker finden ihren Platz in der Gedankenwelt der Liedermacher. Außerdem stellt das Lumpenpack sich eine Frage, die sich sicher viele Menschen schon gestellt haben: War Johannes Brahms ein Kinderhasser? Warum sonst hätte er mit "Guten Abend, gut' Nacht" ein Schlaflied geschrieben, dass die Zeile "morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt" enthält und bei jedem Kind früher oder später die Frage aufwirft, was passiert, wenn Gott nicht will.

Als Zugabe zeigt das Duo dann noch, wie leicht es ist, mit Auto-Tune coole deutsche Hip-Hop-Songs auf die Schippe zu nehmen. Angelehnt an RINs Song "Bros" singen Kennel und Meyer ihren brandneuen Song "Angelsimulator 2K10" – deutscher Hip-Hop muss schließlich von Suchtmitteln handeln.

Support aus Bochum

Unerwähnt bleiben darf auch nicht der Slam-Poet Jason Bartsch, der als Support Stücke seines Debütalbums "4478 Bochum" vorstellte. Darunter eine modernere Bochum-Hymne mit Herbert Grönemeyer-Anleihen oder der Titel "Weirder Moment", ein Stück der fiktiven Figur Grete Penelope Mars, einer der ersten dadaistischen Künstlerinnen des 18. Jahrhunderts, die den Stumpfsinn erfunden hat, indem sie einen Baumstumpf heiratete und Johann Wolfgang von Goethe einen 15-seitigen Liebesbrief schrieb, den er mit "Nein" beantwortete.

Kluge Texte mit Identifikationspotenzial und die richtige Balance zwischen Spaß und Ernst. Das alles gepaart mit jeder Menge Konfetti. Mehr braucht es nicht für einen sehr gelungenen Konzertabend.