In diesem Jahr wird es keine nächtlichen Erkundungen im Bunker Valentin und allen anderen Museen Bremens geben. (Bernd Kramer)

Ursprünglich sollten am 27. Juni wieder tausende Besucher durch Bremens Museen und Ausstellungshäuser strömen, nun wurde auch die Lange Nacht der Museen in der Hansestadt abgesagt. Das teilte die Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) am Dienstag mit. Aufgrund des Verbotes von Großveranstaltungen bis zum 31. August könne die Veranstaltung, die in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag gefeiert hätte, an dem Termin nicht stattfinden, erklärte die WFB. Da durchschnittlich rund 20.000 Besucher kämen, sei ein Festhalten an diesem Termin in der aktuellen Situation zu riskant.

Einen neuen Termin für die Veranstaltung wird es in diesem Jahr nicht geben, auch weil der Terminkalender durch viele Veranstaltungen im Herbst bereits sehr voll sei. „Zudem gibt es möglicherweise durch weiterhin geltender Beschränkungen keine ausreichenden Aussichten auf freundliche Rahmenbedingungen“, so Projektkoordinator Jens Joost-Krüger. Die nächste Lange Nacht der Museen werde es daher erst 2021 geben.