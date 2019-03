Was macht die Deutschen aus? Bettina Bexte hat diese Frage mit ihrer Karikatur "Deutsche Leitkultur" beantwortet. Sie sagt: "Wir sollten den belehrenden Ton lassen und auch mal über unsere Schwächen reden. So kommt man viel eher ins Gespräch." (Bexte)

Bremen. Im August 2018 sitzt Bettina Bexte im Coffee Corner an der Sielwallkreuzung und wartet. Nicht auf eine Freundin oder einen Freund, sie ist nicht verabredet. Auch nicht auf ihr Getränk: das steht schon vor ihr. Latte Macchiato, wie immer. Bexte wartet auf eine Idee.

Sie weiß: Viel Zeit bleibt ihr nicht, um sich mit einer Zeichnung für den Deutschen Karikaturenpreis zu bewerben. Das Motto: „Vorsicht, Heimat!“ Was das Thema ihrer Zeichnung sein soll, hat Bexte längst beschlossen: „Deutsche Leitkultur“ – ein Wort, das selbst nach ausgiebigen Google-Studien seltsam blass bleibe und das trotzdem seit Jahren für Diskussionen sorge. Erst im Frühjahr 2017 hatte Thomas de Maizière (CDU), damals noch Innenminister, seinen Zehn-Punkte-Plan präsentiert, in dem er verkündete, was das deutsche Volk seiner Meinung nach im Innersten zusammenhält. „Wir geben uns zur Begrüßung die Hand“ heißt es darin unter anderem. Und: “Wir sind nicht Burka.“

Bexte kann nichts anfangen mit diesen Definitionsversuchen, die, so sagt sie, ja nicht viel anderes seien als eine Gebrauchsanleitung zum Richtig-Deutsch-Sein. Sie möge diese belehrende Art nicht, diese „Pass-dich-an-sonst-passt-du-nicht-rein-Mentalität“. Ins Gespräch komme man doch eher, so überlegt sie an diesem Spätsommertag im Café, wenn man sich nicht mit vermeintlichen Stärken brüste, sondern auch mal Schwäche zeige, wenn man gemeinsam über Eigenarten lache – die eigenen und die fremden.

Potpourri deutscher Schrulligkeit

Einen Latte Macchiato später fängt Bexte an zu zeichnen. Heraus kommt eine Karikatur in vier Bildern, ein Potpourri deutscher Schrulligkeit. Auf einem knallt eine Frau im Supermarkt einen Warentrenner aufs Kassenband („Struktur wahren“ steht darunter), auf einem anderen werfen zwei deutsche Urlauber mitten in der Nacht ihre Handtücher auf die Liegen am Pool („Vorausschauend planen“).

Ein Dreivierteljahr später sitzt Bexte in der Küche ihrer Altbauwohnung in Peterswerder. Auf einem Stuhl döst Kater Tiger, an der Wand hängen Zeichnungen, Fotos und Postkarten, daneben klebt ein Sticker: „Jeder verdient Blumen“. Auf dem Tisch stehen Trauben und Kekse, dazu reicht Bexte – klar – Latte Macchiato.

Viel Zeit hat sie nicht für ein Treffen. Am Tag darauf wird sie zur Leipziger Buchmesse fahren, wo sie an diesem Freitag mit dem Publikumspreis des Deutschen Karikaturenpreis geehrt wird. Die renommierte Auszeichnung gibt es seit 19 Jahren, seit 2016 wird sie gemeinsam vom WESER-KURIER und der „Sächsischen Zeitung“ vergeben. Erfahren, dass ihre Leitkultur-Karikatur ihr den Preis eingebracht hat, hat Bexte schon Mitte März. Eine ganz besondere Ehre sei dieser „Oscar der Karikaturistenwelt“ für sie – „schließlich kommt er von denen, für die man's macht“. Vier Monate war Bextes Zeichnung zusammen mit mehr als 1000 anderen Einsendungen in der Bremer Weserburg zu sehen, gleichzeitig gab es eine Ausstellung in Dresden. Insgesamt 1400 Menschen stimmten über ihre Lieblingskarikatur ab. Die meisten für Bexte.

Geboren wurde die zierliche Frau mit den langen braunen Locken 1964 in Hamburg. Dass sie zeichnen wollte, sagt sie, sei ihr immer schon klar gewesen. Nach der Schule zog sie nach Bremen, um Illustration und Trickfilm zu studieren. Inzwischen veröffentlicht Bexte in vielen Zeitungen und Magazinen, unter anderem im ­WESER-KURIER, im „Stern“, auf Spiegel Online oder in der „Titanic“. Vor zwei Jahren erschien ihr neuestes Buch „Fluch der Akribik“.

Die Ideen gehen Bexte nicht aus. Wann immer sie Inspiration braucht, steuert sie eines ihrer Lieblingscafés an. So wie das Coffee Corner am Sielwall. Hinter bodentiefen Fenstern hat Bexte Blick auf vorüberfahrende Autos und Straßenbahnen, auf Radfahrer, Fußgänger, Hunde. Vor ihr Alltagskino, hinter ihr der Soundtrack eines Cafés: Geschirrklappern, Kaffeemaschinendröhnen, Gesprächsfetzen. Mittendrin sei sie dann, sagt Bexte. Immer dabei: Bleistift und Skizzenbuch. Erst zu Hause überträgt sie die Zeichnungen per Grafiktablett auf den Computer.

Bexte mag Menschen. Das hört, wer mit ihr spricht, das sieht, wer ihre Zeichnungen betrachtet. Nie sind die hämisch, nie leben sie davon, auf die vermeintliche Dummheit anderer zu verweisen. „Schadenfreude finde ich kein bisschen lustig“, sagt sie. „Zeigefinger-Cartoons“ nennt sie Karikaturen, die Witze auf Kosten anderer reißen. „Seltsame Angewohnheiten rühren mich“, sagt Bexte. Sie mag es, Marotten auf Papier zu bannen, Alltagsszenen einzufangen, die immer auch ihr selbst hätten passieren können. Oder längst passiert sind. So wie in „Deutsche Leitkultur“. Eines der vier Bilder zeigt einen Autofahrer, der wütend einen Radfahrer angestikuliert, der verbotenerweise auf dem Fußweg fährt. „Ich kenne diese Situation aus beiden Perspektiven“, sagt Bexte. „Mal bin ich der Autofahrer und denke: Runter da! Mal bin ich der Radfahrer und denke: Jetzt hab dich mal nicht so!“

Immer bildet Bexte andere ab. Wie sieht sie sich selbst? Wenn sie sich karikieren müsste, sagt sie, dann in der klassischen Schaffenskrise. Sie am Schreibtisch, ein leeres Blatt Papier, unangetasteter Bleistift, Panik in den Augen. Immer wieder gebe es diese Momente, in denen Kreativität auf Knopfdruck einfach nicht funktioniere. Am Ende sei ihr aber immer etwas eingefallen. Eine Runde um den Block, ein Latte Macchiato, eine große Dosis Bremen, und es kann weitergehen. Auch die eigenen Schwächen, weiß Bexte, muss man verzeihen können.