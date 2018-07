Gäbe es einen Preis für besonders behagliche Bücher, würde dieser literarische Wanderführer ganz vorne mitmischen. Das liegt daran, dass seine Urheber, der Schriftsteller Gerhard Henschel ("Arbeiterroman", "Harry Piel sitzt am Nil") und der (Foto-)Journalist Gerhard Kromschröder, ihr Beschreibungsobjekt, den Humoristen Wilhelm Busch, sehr schätzen – und in eine entsprechend anheimelnde Erzählung einbinden. Schon vor zwei Jahren verdingte sich das ebenso eloquente wie gewitzte Duo als literarischer Landvermessertrupp. Damals wanderten der Hannoveraner Henschel und der Frankfurter Kromschröder von Bargfeld, wo Arno Schmidt sein wunderliches Textwesen trieb, bis nach Nartum, wo Walter Kempowski als Erzähler und Chronist wirkte.

Nun also Wilhelm Busch (1832-1908). Der "Weise von Wiedensahl", wie ihm in Anspielung auf seinen Geburtsort im Schaumburger Land nachgerufen wird, hat etliche literarische und geografische Wegmarken hinterlassen, denen nachzuspüren sich lohnt. Also bezogen die Biografie-Detektive in Wiedensahl, Ausgangspunkt ihrer Reise, ein Zimmer, goutierten mit einem einschlägigen Zitat das Hotelfrühstück ("Das weiß ein jeder, wer's auch sei, / Gesund und stärkend ist das Ei") und durchforsteten Buschs Geburtszimmer wie auch die entsprechende Sekundärliteratur.

Hernach stromerten sie weiter durch Niedersachsens lieblichste Gegenden. Lauschten in Ebergötzen jener Mühle, deren Arbeit das kleinteilige Ende der bösen Buben Max und Moritz verantwortet haben soll. Bestaunten in Lüthorst den wohl letzten Federkiel, den der Dichter benutzte. Und besuchten am Ende Seesen, wo Busch seine letzten zehn Jahre zubrachte. 300 Kilometer legten die wackeren Wanderer für ihre Mission zurück. Ihr Reisereport ist beglückend.

Weitere Informationen

Gerhard Henschel u. Gerhard Kromschröder: Laubengänge. Edition Temmen. 224 S., 24,90 €.