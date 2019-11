Bettina Bexte, 1964 in Buchholz geboren, lebt seit ihrem Studium in Bremen. (KUHAUPT)

Zweimal, 2016 und 2019, ist die Cartoonistin und Illustratorin Bettina Bexte bereits beim Deutschen Karikaturenpreis mit Auszeichnungen bedacht worden. Überhaupt läuft es allem Anschein nach beruflich ziemlich rund für die Mittfünfzigerin, die in Buchholz (Nordheide) geboren wurde, in Hamburg aufwuchs und seit ihrem Illustration- und Trickfilm-Studium an der Hochschule für Künste in Bremen beheimatet ist.

Es sind zuallererst Tücken und Fallstricke des Alltags, die Bexte interessieren. Inspirationen für ihre persiflierenden Werke bezieht sie nach eigenen Aussagen vor allem in den Cafés, in beziehungsweise vor denen sie arbeitet. Dabei ist ihre Vorgehensweise insofern die einer kreativen Spionin, als sie, Skizzenbuch und Stift stets im Anschlag, Passanten und Menschen an Nachbartischen beobachtet und – jawohl! – belauscht. Denn rhetorische Fehlleistungen und unbeabsichtigte Mehrdeutigkeiten haben es ihr angetan. Auch Kalauer schätzt sie offenkundig.

Was für gelächterträchtige Pointen so entstehen können, zeigte zuletzt im großen Format ihr Band „Fluch der Akribik“. Unter den Cartoons, die er versammelt, mag die Künstlerin dem Vernehmen nach ein mit „Beckenbodengymnastik“ betiteltes Exemplar besonders gern. Das zugehörige Bild zeigt Frauen, die am, nun ja, Beckenboden eines Schwimmbads ihr sportliches Pensum absolvieren.

Die neue Hervorbringung der Humoristin aus Peterswerder ist das Bändchen „Delikates“, ein Kleinod im Wortsinne: ein gerade mal 12,5 mal 17 Zentimeter großes Falt- und Wendebuch. Das launige Leporello zeigt Bexte auf der Höhe ihrer Zeichen- und Wortwitzkunst. Favorit des Rezensenten ist ein am Tresen lümmelndes Haustier, das sich von einer Bardame verschwenderisch Wodka einschenken lässt. „Katzen haben sieben Lebern“ lautet der begleitende Text.

Überhaupt ist der jüngste Streich der strichgewaltigen Künstlerin stark alkoholgetränkt: Ein Cartoon zeigt einen Weinhandlungskunden, der sich weniger für Sorten als für Schraubverschlüsse interessiert, ein weiterer einen Mann, der munter mischt („Bordeauxjolais primeur“). Süffig ist auch die Bildgeschichte über einen Bier-Sommelier, der einem flachstirnigen Rocker Vorzüge „verführerischer Gersten-Noten und kraftvoller Malz-Elemente“ nahebringt, die sich „zu einem fulminant-hopfigen Abgang vereinen“.

Auch feste Mahlzeiten hält das vergnügliche Bändchen bereit. Darunter Menschlein, die in Dreierportionen auf Tellern angerichtet liegen, gierig beäugt von riesigen Spargelstangen: „Die Köpfe schmecken am besten!“

Weitere Informationen

Bettina Bexte: Delikates. 24 Seiten, 12,50 €. Die Autorin stellt das im Selbstverlag erschienene Buch am 9. November um 18 Uhr in der Buchhandlung Geist (Balgebrückstraße 16) vor.