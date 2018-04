„Fatti sentire“ (in etwa: „Verschaff dir Gehör“ oder „Mach dich bemerkbar“) heißt das neue, in Italien prompt mit Platin ausgezeichnete Album der Popsängerin Laura Pausini, Jahrgang 1974. Einmal mehr betören die Balladen der Künstlerin, die vor 25 Jahren beim Sanremo-Festival mit „La Solitudine“ reüssierte. Im jüngsten Werk gefällt vor allem die empfindsame Liebeserklärung „La Soluzione“, dicht gefolgt vom Titelsong, einer hymnischen Hommage an das Erwachsenwerden. Nur und immerhin soliden Pop bietet hingegen „Non è detto“, die erste Singleauskopplung.