Fans protestieren mit einem Banner und Plakaten gegen die Austrahlung der Dokumentation "Leaving Neverland" über den Popstar Michael Jackson. (Henning Kaiser/dpa)

An diesem Sonnabend kommt die Michael-Jackson-Dokumentation „Leaving Neverland“ ins deutsche Fernsehen (ProSieben, 20.15 Uhr). Sie wird ihr Publikum spalten, weil sie die allenfalls subjektiv zu beantwortende Frage aufwirft, ob – und wie – sich fragloser Verdienst mit mutmaßlicher Schuld verrechnen lässt.

Zwei Männer geben in der planvoll parteiischen Produktion des US-Senders HBO zu Protokoll, sie seien als Kinder jahrelang von dem Musiker missbraucht worden. Einer von ihnen hatte Jackson in früheren Aussagen entlastet; der andere spricht von Übergriffen in einem Gebäude, das noch gar nicht stand, als es angeblich zum Tatort wurde.

Dan Reeds Film mag unausgewogen sein, ist aber insofern nicht nur Ärgernis, sondern zugleich Chance, als er generelle Dilemmata eines posthumen Prozesses spiegelt. Anders als in der #MeToo-Debatte, die zur überfälligen Sensibilisierung in Sachen männlichen Machtmissbrauchs geführt hat, lässt sich der mögliche Täter nicht zur Rechenschaft ziehen. Was den Lebenden nur und immerhin zu tun bleibt, ist das individuelle Abwägen ihres moralischen Standpunkts zwischen Unschuldsvermutung und Indizien, Kunst und Person.