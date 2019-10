Lehrstück über Familiengeheimnisse

Isabel (Michelle Williams) kümmert sich um Waise Jai (Vir Pachisia). (Kevin Nunes)

Bremen. Indien, ein aus Nächstenliebe und Entspannungstechniken gewobenes Idyll? Diesen womöglich trügerischen Eindruck erweckt der Beginn eines Films, der die Bedürftigkeit eines Schwellenlandes mit der Ambivalenz karitativen Engagements verrechnet: Isabel (Michelle Williams), Leiterin eines Waisenheims, unternimmt im ländlichen Umkreis der Mega-Metropole Kalkutta mit ihren Zöglingen eine morgendliche Meditation. Weil sich ihr liebster Schutzbefohlener, Jai (Vir Pachisia), schwer damit tut, zur Ruhe zu kommen, betraut ihn Isabel mit einer willkommenen Sonderaufgabe: ein Glöckchen zu läuten, um das Ende der Übung anzuzeigen.

Überhaupt ist es mit der Einkehr bald vorbei an diesem Ort gelebter Solidarität. Denn Isabel hat überraschend eine Einladung nach New York erhalten. Ihr wird eine opulente Spende für das finanziell marode Waisenhaus in Aussicht gestellt, wenn sie Theresa (Julianne Moore) trifft, Chefin eines prosperierenden Medienunternehmens. Doch ganz uneigennützig scheint Theresa nicht zu handeln, wie Isabel bald nach ihrer Ankunft in den USA schwant. Zur Gewissheit verdichtet sich dieses Gefühl, als Theresa sie zur Hochzeit ihrer Tochter Grace (Abby Quinn) lädt. Denn dort begegnet sie Oscar (Billy Crudup) wieder, einem Künstler, mit dem sie einst eine verhängnisvolle Beziehung verband – und der jetzt der Mann von Theresa ist, einer Frau mit mehr als bloß einem (familiären) Geheimnis.

Die Heirat, man mag es dem Filmtitel ablauschen, wird zum Ausgangspunkt gleich mehrerer Gewissensdramen. In ihnen geht es neben der Menschheitsfrage, was die erste Welt der dritten schuldet, um weitere titanische Themen wie die Verantwortung von Eltern für Neugeborene und um die angemessene Kommunikation einer Krankheit zum Tode. Unter anderem. Obwohl Regisseur Bart Freundlich, der zum dritten Mal mit seiner Gattin Julianne Moore drehte, das ganz große Emotionsbesteck zücken muss, um solche existenziellen Sujets auch nur halbwegs angemessen abzubilden, enthält sich der Film dankenswerterweise überbordender Larmoyanz. Stattdessen analysiert der Filmemacher die vorgeführten moralischen Zwickmühlen auf erfreulich ausgeruhte Art. Wozu eine Meditationsszene doch gut sein kann!

„After The Wedding“ (Nach der Hochzeit) ist ein mit weiblichen Stars und intensiven Innenschauen gespicktes Remake des Dramas „Efter brylluppet“, das die dänische Erfolgsregisseurin Susanne Bier („In einer besseren Welt“) im Jahr 2006 mit Mads Mikkelsen und Rolf Lassgard in den Hauptrollen realisiert hat. Abgesehen von Bart Freundlichs Kniff, diesmal zwei Frauen an sittliche Weltanschauungsfronten zu delegieren, bleibt der Grundkonflikt des Vorgängerfilms unberührt.

Mit der wunderbar wandelbaren Michelle Williams („My Week with Marilyn“) und der einmal mehr in einer ziemlich siechen Rolle brillierenden Oscar-Preisträgerin Julianne Moore („Still Alice“) hat dieser Film, obwohl er passagenweise unter Überkonstruktionsverdacht steht, zwei Hauptdarstellerinnen, deren Ringen um Haltung, Pflicht und Ethos auch deshalb bewegt, weil es durchgängig glaubwürdig bleibt.

Die Dialoge des delikaten Dramas weisen überwiegend eine erfreuliche Tiefe auf, und die Orte der Handlung zwischen Waisenhaus und Vorstandsetagen, die für denkbar unterschiedliche Lebensentwürfe und -möglichkeiten stehen, haben einen beachtlichen Schauwert. Und obwohl das Ende zu gleichen Teilen happig und happy gerät, dürften die meisten Kinogänger moralisch gefestigt aus den 110 melodramatischen Minuten hervorgehen. Dies deshalb, weil das Lehrstück „After the Wedding“ zeigt, warum es so erstrebenswert ist, dass der Mensch zum – bedingungslosen – Helfer des Menschen wird.

Der Film ist im Cinema zu sehen.