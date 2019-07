Nach Jahrzehnten trifft der gealterte Regisseur Salvador Mallo (Antonio Banderas, links) seine erste große Liebe Federico (Leonardo Sbaraglia) wieder. Das Drama des spanischen Filmemachers Pedro Almodóvar hat autobiografische Züge. (Manolo Pavón/Studiocanal / dpa)

Nächstes Jahr wird Pedro Almodóvar, Spaniens bekanntester zeitgenössischer Filmregisseur, 70 Jahre alt. Da war es für ihn offenbar an der Zeit, zurückzublicken, Bilanz zu ziehen, aber darin nicht zu verharren. Das Ergebnis ist „Leid und Herrlichkeit“, ein elegant inszenierter und von einer melancholischen Grundstimmung durchzogener Film. Autobiografisch geprägt ist er, allerdings keine simple Autobiografie, dafür ist sein Regisseur viel zu sehr Reflektierender. Pedro Almodóvar hat immer schon gekonnt mit unterschiedlichen Ebenen jongiert, in „Leid und Herrlichkeit“ stellt er diese Fähigkeit erneut unter Beweis.

Antonio Banderas, einer der Stammschauspieler Almodóvars seit „Matador“ (1985), spielt den gealterten Regisseur Salvador Mallo. Der leidet an einer ganzen Reihe von Gebrechen von Arthrose über Tinnitus bis Depressionen und hat schon seit einiger Zeit keinen Film mehr gedreht. Im Gegensatz zur trüben, müden Stimmung des Maestros steht die Ausstattung seiner Wohnung, die mit bunten Designerschätzchen und jeder Menge Kunst vollgestopft ist. Auch Mallos Garderobe ist weit entfernt von puristischer Strenge, ebenso wie die seiner mitfühlenden Agentin (Nora Navas): Da gab es also auch mal etwas anderes als Rückzug. Da gab es pralles, farbstrahlendes Leben.

Als sein Film „Sabor“ (Geschmack) wiederaufgeführt werden soll, entschließt Mallo sich zu einem Wiedersehen mit seinem ehemaligen Hauptdarsteller Alberto Crespo (Asier Etxeandia). Seit der Premiere von „Sabor“ vor mehr als 30 Jahren haben die beiden Egomanen kein Wort miteinander gewechselt. Der Regisseur überlässt dem Schauspieler schließlich ein autobiografisch gefärbtes Manuskript.

Die Kunst der Andeutung

Bei dessen Uraufführung in einem Zimmertheater, so will es einer dieser typischen Almodóvar-Zufälle, sitzt Mallos Ex-Liebhaber im Publikum, den er ebenfalls seit Jahrzehnten nicht gesehen hat und der eine tragende Rolle in dem Manuskript spielt. Auch mit Federico (Leonardo Sbaraglia), der ihm merkwürdig ähnlich sieht, gibt es ein kurzes, spontanes Treffen. Doch Federico hat mittlerweile Familie und wohnt in Buenos Aires.

Almodóvar verknüpft Gegenwart und Vergangenheit wie Leben und Kunst auf zwei Arten. Prägende Figuren aus der wilden Zeit Mallos (Sex, Drogen, Film, Kunst) brechen ganz real in sein zurückgezogenes Gegenwartsleben ein und stellen seine wie ein Schutzschild vor der Welt wirkende Fixierung auf Krankheiten infrage.

Immer wieder erinnert sich Mallo aber auch an Szenen seiner Kindheit; Auslöser dafür ist der Tod seiner Mutter Jacinta ein halbes Jahr zuvor. Penelope Cruz spielt sie als junge Frau in stets sonnendurchfluteten, wie golden schimmernden Szenen. Sie zieht mit ihrem Sohn in ein Dorf in der Mancha, man sieht sie singend beim Wäschewaschen mit anderen Frauen am Fluss, besorgt um das Fortkommen ihres Sohnes, frustriert über dessen ständig abwesenden Vater.

Auch Wut bringt Almodóvar unter: Der kleine Salvador, der früh lesen und schreiben kann, wird als Arme-Leute-Kind in eine Priesterschule gesteckt und dort jahrelang nur im Chor eingesetzt. „Die Padres machten einen Dummkopf aus mir“, bilanziert Mallo diesen Lebensabschnitt bitter. Erst beim Filmemachen und Herumreisen später habe er seine Wissbegierde stillen können. Da spricht wohl auch Almodóvar, der eine ähnliche Bildungsbiografie und sich früh und radikal von der Kirche abgewandt hat. Die schönste Szene dieser immer wieder eingestreuten Rückblicke ist zugleich ein Meisterwerk der Andeutung. Ein junger Handwerker wäscht sich nackt in der Küche der Familie, der kleine Salvador sieht ihn, wird ohnmächtig, fiebert; eine homoerotische Urszene, die ohne jegliche Obszönität auskommt.

Leise Ironie

Der Film wird nicht nur von seinen kunstvoll und makellos ineinander verschlungenen Ebenen getragen. Auch Antonio Banderas, der Almodóvar seine Hollywoodkarriere zu verdanken hat, ist ein Ereignis. Er spielt diesen Regisseur, der sich mit Schmerztabletten vollstopft, sogar beginnt, Heroin zu rauchen, um sich maximal zu betäuben, mit einer nach innen gewendeten Konzentration.

Und als alles verloren scheint, gibt es doch noch eine Entwicklung zum Guten, jedenfalls für einen, der Leben und Kunst so stark für sich verschachtelt hat. „Bitte übertreib es nicht mit der Metafiktion“, lautet daher der Rat der Mutter kurz vor ihrem Tod an den Sohn. Auch solche leisen ironischen Schmankerln erlaubt sich „Leid und Herrlichkeit“, der ein echtes Meisterwerk ist.