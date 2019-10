Leistungsbereitschaft, Zeitwohlstand, Deichwesen

Warum es die Faulheit nicht verdient, pauschal verunglimpft zu werden, lehrt das Märchen von den sieben Faulen – und ein ihm gewidmetes Kunstwerk in der Bremer Böttcherstraße. Vom kreativen Potenzial einer verkannten Eigenschaft handelt eine neue Folge von Hendrik Werners Sonntagskolumne. (Willy Pilzecker)

Ein zugewandter Kolumnenleser hat dem Müßiggänger ein Buch empfohlen, mit dem ein hochdekorierter Bremer eine delikate Diskussion über Nutzen und Nachteil der Arbeit für das Leben anstieß: In der mit drei Koautoren verfassten Unternehmerbiografie „Nur Faulheit hilft uns weiter“ (2003) redet Conrad Naber (1922-2018) nicht etwa bräsiger Bequemlichkeit das Wort, sondern der sinnvollen Einteilung von Ressourcen: „Die Faulheit, die ich propagiere, hat natürlich nichts mit Trägheit zu tun. Gemeint ist damit, dass jede unnötige Arbeit vermieden werden muss, um mit geringstem Aufwand den größten Nutzen erzielen zu können.“

Auf diese Weise entfaltet sich das revolutionäre Potenzial einer kreativ verstandenen Muße, die zur Versöhnung von Beruf und Berufung beitragen kann. Leistungsbereitschaft und Effizienz ausdrücklich eingeschlossen. Progressive Projektmodelle zeigen, wie sowohl Verkürzung als auch Flexibilisierung der Arbeitszeit einer Lebensbalance nach menschlichem Maß zuarbeiten können, ohne die ökonomische Schlagkraft eines Unternehmens zu gefährden.

Im Gegenteil: Wenn sich Arbeitnehmer nicht mehr stumpf auf starre 40-Stunden-Wochen verpflichtet fühlen müssen, wächst ihr Einsatz für den Betrieb nachweislich. Zeitwohlstand heißt die zugehörige Vokabel, die in den Sozialwissenschaften deshalb eine so steile Karriere hingelegt hat, weil sich die Menschen hierzulande laut aktuellen Erhebungen mehrheitlich nach mehr Freizeit sehnen – und dafür auch materielle Einbußen in Kauf nehmen würden.

Zeitwohlstand, begriffen als Chance zur Kreativität, steht zudem für eine Erweiterung des Horizonts mit hohem Nutzwert. Der Bremer Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel hat Conrad Naber in einem Nachruf nicht von ungefähr als den „achten Faulen“ bezeichnet. Diese Bemerkung war mitnichten despektierlich gemeint, sondern würdigte ein anders gelagertes Arbeitsethos, eine besondere Form der Produktivität.

Hätten nämlich die sieben Müßiggänger im Märchen des Bremers Friedrich Wagenfeld (1810-1846) die Stadt, in der sie unentwegt geschnitten wurden, nicht vorübergehend verlassen, um sich in der Fremde zu schöpferischen Großtaten inspirieren zu lassen, wäre das hiesige Deichwesen mutmaßlich noch heute defizitär. „Was du nicht tust mit Lust, gedeiht dir nicht“, sagt meine Oma.