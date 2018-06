Bekanntlich ist das Auge ein, nun ja, Mitesser. Deshalb erstreckt sich das vermeintlich ausschließlich für den Geschmack reservierte Urteil, etwas sei lecker, im alltäglichen Sprachgebrauch auch auf die optische Anmutung einer Speise, auf die Art ihrer Darbietung, auf die Ästhetik ihrer Darreichung. Nur was lecker aussieht, kann als Verheißung gelten, wenn es zu Tisch geht. Insofern ist der Primat des Sehsinns auch im kulinarischen Bereich zu veranschlagen; gustatorische Kriterien wie Schärfe und Konsistenz sind so lange nachgeordnet, bis das potenzielle Objekt einer begehrlichen Einverleibung sozusagen den Sehtest bestanden hat.

Diese appetitliche Abfolge rekonstruiert der Soziologe Tilmann Allert in seinem jüngsten Buch „Gruß aus der Küche“ (Verlag S. Fischer, 284 Seiten, 24 €), genauer gesagt: in dem aparten Abschnitt „Lecker“. Zudem erinnert Allert daran, dass sich die passfertige Formel, etwas sei lecker, einer konkreten Disposition und Verrichtung des Essers verdankt: „In dem Statement, das nach einfacher Lesart zunächst nicht mehr parapharasiert als eine geschmackliche Rückmeldung vom Vorgang des Essens, erschließt sich der Vollzugssinn des 'Lecker'. Als Güteurteil, das mit dem Lecken an das archaische Privileg der Zunge erinnert, deren Geschmacksknospen das sensorische Rätsel der Speise als erste zu spüren bekommen, erweitert sich seine Bedeutung – wie bei allem Gesprochenen – über seine Stellung in einer kommunikativen Sequenz.“

Interessant wird es, wenn das Adjektiv „lecker“ auf spezielle Gelüste gemünzt ist, die züngelnd sein mögen, aber nur bedingt mit der Nahrungsaufnahme zu tun haben. In diesem Sinne schreibt Tilmann Allert: „Noch in diesem Sinnraum entstammt die in einigen Regionen übliche Übertragung des 'Lecker' auf die äußere Erscheinung der Person als ansehnlich bis hin zur Möglichkeit des Vernaschens.“ Gerade so wie in der musikalischen Holland-Hommage des deutschen Hip-Hop-Duos 257ers, das in seinem eingängigen Völkerverständigungshit unter anderem „Lekker Strand und lekker Meisje, lekker vakantie, lekker Chocomel und Vla“ huldigt. Auch das geografisch nahe zu den Niederlanden gelegene Rheinland kennt diese rhetorische Verschiebungsoperation in Gestalt des Ausdrucks „lecker Mädchen“ – und das nicht nur zur Karnevalszeit.

Unvergessen in diesem Mummenschanz-Zusammenhang, wie der Komödiant Hape Kerkeling, der beide Kulturkreise gut kennt, anno 1991 als Königin Beatrix verkleidet Schloss Bellevue heimsuchte, um mit dem deutschen Bundespräsidenten „lecker Mittagessen“ zu zelebrieren.

Was noch so alles lecker sein kann, hat Tilmann Allert übrigens in einem weiteren lesenswerten Buch notiert: „Der Mund ist aufgegangen. Vom Geschmack der Kindheit“ (Verlag zu Klampen) versammelt leckere literarische Mahlzeit-Passagen, darunter Marcel Prousts in Lindenblütentee gestippte Madeleine und Günter Grass' Nabelschau mit Brausepulver. Rätsel, die auch der Soziologe nicht lösen kann: Warum tun wir uns so schwer damit, Lebertran, Puddinghaut und Rosenkohl lecker zu finden.