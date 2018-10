Das Zusammenspiel zweier Verlage beschenkt ein auf Spannung sinnendes Publikum in diesem Herbst mit einer Neuausgabe, die das Werk von Georges Simenon (1903-1989) betrifft. Der Zürcher Diogenes-Verlag, über Jahrzehnte publizistische Heimstatt seiner Romane, hat nach dem Abgang seines smarten Managers Daniel Kampa auch die prestigeträchtigen Rechte an dem belgischen Vielschreiber verloren: Der Kampa-Verlag, eine couragierte Neugründung in düsteren Branchenzeiten, plant dank eines Exklusivvertrags mit John Simenon, dem Sohn des Erzählers, in Kooperation mit dem Hamburger Traditionshaus Hoffmann und Campe die erste deutschsprachige Gesamtausgabe des Werks von Simenon. Sage und schreibe 23 Titel sind dieser Tage zum Auftakt des Editionsprojekts erschienen, darunter die Erzählung „Maigrets Pfeife“ (1947) aus der Krimi-Serie um den längst legendären Kommissar, der am Quai des Orfèvres in Paris seinen Dienst versieht.

Nahezu zeitgleich zu diesem literarischen Launch startet unter dem Leitwort „Edition Simenon“ am 26. Oktober eine der „größten Hörbuch-Reihen aller Zeiten“, wie der Deutsche Audio Verlag (DAV) mit berechtigtem Stolz anmerkt. Das Konvolut versammelt erstmals sämtliche Maigret-Romane als Ohrenschmaus. Dafür bürgt der gebürtige Oldenburger Walter Kreye, der die Texte sonor, prägnant und ungekürzt liest. Neben den Krimiklassikern gibt es weitere spektakuläre Werke Simenons auf die Ohren, darunter die deutschsprachige Erstausgabe einer Thriller-Reihe um Inspektor G 7, einen denkwürdigen Ermittler mit auffällig rotem Haar. Dazu kommen weitere Romane, die keiner Krimihandlung bedürfen, um nachhaltig zu fesseln. Zu den Vorlesern zählen bekannte Schauspieler wie Ulrich Noethen, Wolfram Koch und Christian Berkel.

Georges Simenon im Kampa-Verlag, Zürich, und in Der Audio Verlag, Berlin.