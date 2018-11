Poetische Stimme voller Ironie und Düsternis: Leonard Cohen im Jahr 2008. (Rolf Haid)

Drei Wochen vor seinem Tod im November 2016 veröffentlichte der kanadische Liedermacher Leonard Cohen sein musikalisches Testament. „You Want It Darker“ heißt sein 14. Studioalbum, das vor schwarzgalligen Anspielungen schier birst – und in dem sich von „I‘m Ready my lord“ bis „I‘m leaving the table“ etliche Passagen finden, die als „famous last words“ taugen.

Cohens poetisches Vermächtnis trägt den Titel „Die Flamme“ und, weil der Band zweisprachig ist, den Zusatz „The Flame“. Es handelt sich um eine aus Gedichten, Illustrationen – überwiegend Selbstporträts – und lyrisch gestimmten Notizbucheinträgen gewobene Collage. Der Sänger stellte die betörend sprachmächtige Hinterlassenschaft erst kurz vor seinem Tod zusammen.

Texte und Bilder fügen sich zu einem dunklen Bild seiner letzten Jahre. Denn der Barde musste offenbar zuallererst eines lernen: Abschied zu nehmen. Von seiner vormals ausgeprägten Libido, die allenfalls noch in erotomanisch unterfütterten Texten echote. Von Freunden, die vor ihm starben. Und von einem Arbeitsleben, dessen üblichen Grenzen der Mann abwendete, der seine letzten Konzerte erst im Alter von knapp 80 Jahren gab: „Ich quatschte mit Ron / als die Frauen weg waren / und die Männer auf der Pirsch / Wir waren auf Tour im Norden / mit den Songs meiner Jugend / zum letzten Mal. Jetzt reicht's auch“, heißt es in einer Notiz.

Unter den zwölf (!) Übersetzern des imposanten Konvoluts sind Dichter aus der Region wie Nora Bossong und Klaus Modick. Auch Nadja Küchenmeister, die 2015 mit dem Förderpreis zum Bremer Literaturpreis ausgezeichnet wurde, zählt zu den Beiträgern. Ihre konzertierte Arbeit hat sich ausgezeichnet. Man spürt durchgängig die kenntnisreiche Sorgfalt, mit der Songtexte, Lyrik und Aufzeichnungen übertragen worden sind. Cohens hoher literarischer Anspruch stand ohnedies jeder Nachlässigkeit entgegen.

Das zeigte sich hierzulande 2009, als „Das Lieblingsspiel“, Cohens autobiografisches Romandebüt (1963), in neuer Übersetzung erschien. Damals staunten Kritiker, die den Mann zuvor als rüden Sozialkritiker („First We Take Manhattan“), empfindsamen Liebenden („Lover Lover Lover“), Virtuosen der Verrätselung („Famous Blue Raincoat“) oder religiösen Sinnsucher („Born in Chains“) auf dem Zettel hatten. Denn sein Lieblingsspiel war laut Konfessionsprosa Sex in allen Spielarten. Kein Wunder, dass der Libertin bekannte, er habe schon als Kind gedichtet, um Mädchen zu beeindrucken. Nicht nur für sie gibt es nun grandiosen Nachschub.

Weitere Informationen

Leonard Cohen: Die Flamme / The Flame.

Kiepenheuer & Witsch, Köln.

352 Seiten, 30 €.