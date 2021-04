Ein Tigerhai in den USA (Symbolbild). (Getty Seaworld)

Klar können Haie leuchten. Und nicht nur sie, übrigens, sondern auch Seezungen, Anglerfische oder Meergrundeln, um nur einige weitere fluoreszierende Meeresbewohner zu nennen. Warum sie das tun? Das weiß man nicht mit Sicherheit. Auch Julia Schnetzer nicht, die eigentlich sehr viel weiß, über das Meer im Allgemeinen und dessen Fauna im Besonderen. Sie ist Meeresbiologin und hat gerade ein Buch darüber geschrieben, welche Geheimnisse die Ozeane bergen. „Wenn Haie leuchten“, heißt es, und um das abzuschließen: Wahrscheinlich tun sie es, um Artgenossen auch in tiefem Wasser sehen zu können - vielleicht ist das Leuchten allerdings auch bloß eine Folge der antimikrobiellen Eigenschaft der Haihaut.

Eigentlich sollte Julia Schnetzer mit Meeresbewohnern gar nichts am Hut haben. Mit Geologie schon eher, oder vielleicht mit Waldtieren. Sie ist in München aufgewachsen, wo wassertechnisch nicht viel mehr als Starnberger- oder Chiemsee zu holen ist. Dafür gab es Berge, und Schnetzer wanderte. Sie musste. An jedem Wochenende, auch wider Willen. Neulich erst fand ihre Schwester ein altes Wandertagebuch des Vaters: Elf Stunden lange Touren unternahm er demnach mit seiner neunjährigen Tochter Julia. So lange, bis die erklärte, dass sie künftig nicht mehr mitkäme.

Stattdessen also Meeresbiologie, genauer: marine Mikrobiologie. Die befasst sich mit den kleinsten Meeresbewohnern, mit Bakterien, Viren oder Archaeen, den sogenannten Urbakterien. Zehntausende dieser Mirkoben passen in einen Tropfen Wasser und gerade einmal ein Pro­zent von ihnen gilt heu­te als erforscht.

Julia Schnetzer war mittlerweile fast überall auf der Welt, wo Wasser lockt. Tauchen auf den Fidschi-Inseln, tauchen in Saudi-Arabien, in Südafrika und ja, manchmal auch im Bremer Unisee. (Und, man glaubt es kaum: „Der Unisee ist echt schön. Gute Sicht, viele Wasserpflanzen, versunkene Bäume und richtig fette Hechte, die im Wasser stehen“.) Das hört sich toll an, „sexy“, wie Schnetzer sagt, aber der Alltag einer Meeresbiologin ist das keineswegs. Ihre Arbeit passiert normalerweise im Labor oder am Schreibtisch. Und auch auf den Exkursionen, den sogenannten Fieldtrips, ist das Programm alles andere als erholsam: Möglichst lange Tauchgänge, um möglichst viele Proben zu nehmen, die Ausrüstung instand halten, bis weit nach Mitternacht Proben bestimmen, vier Stunden Schlaf, das Gleiche noch einmal. „Mach das 14 Tage und du bist fix und fertig. Das hat mit Urlaub nichts zu tun“, sagt Schnetzer. Ihr Resümee: „Bei mir sind vielleicht fünf Prozent sexy.“

Trotzdem liebt sie ihren Beruf, wollte nie etwas anderes machen. Auch, weil er sich so gut mit ihrer Begeisterung für Wissenschaftskommunikation verbinden lässt. Schon in ihrer Doktorarbeit schrieb sie über die mögliche Verbindung eines globalen Forschungsprojekts mit der Beteiligung von Menschen ohne Wissenschaftshintergrund. Bei einem anderen Format, „Plötzlich Wissen“, kommt sie mit Kneipengästen über Meere und Ozeane ins Gespräch. Dazu tritt sie auf Science Slams auf, ein Podcast mit ihr erscheint im Mai, „Sag mal du als Biolog*in“ heißt er und wird exklusiv für die Hörbuch-Plattform Audible produziert. Und dann wäre da natürlich noch ihr Buch „Wenn Haie leuchten“.

Das sollte eigentlich anders heißen und sich um die oben genannte Mikrobiologie drehen. So jedenfalls der Wunsch ihrer Lektorin. Die hatte Julia Schnetzer bei einem der Slam-Auftritte entdeckt. Aber auf dem Gebiet gab es schon zu viel Gutes, fand Schnetzer. Und so widmete sie sich lieber anderen wissenschaftlichen Rätseln der Weltmeere. Denn ohnehin: So ganz festlegen möchte sie sich nicht, was ihren Fokus angeht. „Es gibt so viele spannende Themen in der Biologie“, sagt sie, „Korallenlarven, Krebspopulationen, marine Viren und Bakterien oder die Auswirkungen von Plastik in den Meeren.“

Und, folgerichtig, so liest sich auch ihr Buch, wie ein Streifzug durch die Themenvielfalt der Meeresbiologie. „Die Sprache der Delfine“, „Das Meer geht viral“ oder „Das verlorene Plastik“ heißen die Kapitel. Letzteres, das Plastik, ist eines ihrer Steckenpferde. Drei Jahre lang betreute sie die Wanderausstellung „Ocean Plastic Lab“ als Kampagnen-Managerin. Auch getrieben von persönlichen Erfahrungen. Einerseits kann sie sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal an einem Strand war, an dem kein Müll rumlag, andererseits erlebte sie auf Lanzarote, wie wenig von der Verschmutzung überhaupt sichtbar ist. Dort war das Meer an einem Tag bedeckt von Plastikgranulat, wohin das Auge sah. Am nächsten Tag, war davon nichts mehr zu sehen, die Strömung hatte alles wieder aufs Meer hinaus getrieben. Ignorieren will sie das nicht mehr.

Nun steht ihr Buch in den Regalen, Zeit also, Neues zu beginnen. Doch weil langfristige Planung nicht ihr Ding ist („Pläne funktionieren in der Regel nicht.“), ist noch völlig offen, wohin es sie als nächstes verschlägt. Sie will gerne ans Meer, möglichst dorthin, wo es warm ist, den „sexy“ Part ihrer Berufung auskosten. Eine Kombination aus Wissenschaftsinstitut und Aufklärungsarbeit wäre schön. Südafrika würde passen, dorthin fließen von jedem verkauften Buch 50 Cent, an eine NGO, die sich das Leuchten der Haie zunutze machen möchte, um den Beifang der Fischerei zu reduzieren. Haie, Leuchten, Artenschutz - das klingt genau nach Julia Schnetzer.

Wie kann man wissenschaftliche Themen und Erkenntnisse der breiten Bevölkerung zugänglich machen? Seit Jahren treibt diese Frage Forscherinnen und Forscher um, diverse Vermittlungsformate wurden dafür entwickelt. Es gibt Magazine, die gemacht sind für interessierte Laien. Es gibt Ausstellungen, Lernspiele oder spezielle Vorlesungen. Und es gibt Science Slams, Wettbewerbe, in denen versucht wird, ein Thema in einem Kurzvortag möglichst ansprechend aber inhaltlich korrekt dem Publikum verständlich zu machen. Seit 2010 werden regelmäßig Deutsche Meisterschaften in dieser Disziplin ausgerichtet.

Etliche der Slamerinnen und Slamer arbeiten zudem mit Verlagen zusammen und veröffentlichen populärwissenschaftliche Bücher. Johannes Hinrich von Borstel erschien mit dem Bestseller „Herzrasen kann man nicht mähen“ bei Ullstein, seine Slam-Kollegen Henning Beck („Hirnrissig: Die 20,5 größten Neuromythen - und wie unser Gehirn wirklich tickt“) und Julia Schnetzer („Wenn Haie leuchten“) bei Hanser beziehungsweise Hanserblau. Die Physiker Reinhard Remfort und Nicolas Wöhrl traten nicht nur auf Sciencs Slams auf, sondern erreichen mit ihrem Podcast „Methodisch inkorrekt!“ regelmäßig Downloadzahlen im hohen fünfstelligen Bereich.

Julia Schnetzer: Wenn Haie leuchten - Eine Reise in die geheimnisvolle Welt der Meeresforschung. Hanserblau, München, 284 Seiten, 18,00 €.