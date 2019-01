Leonie (v.l. Sina Schulz), Rascal (Michael Svensson), Käthe (Gudrun Schade) und Jürgen (Johann Anzenberger) überlegen, wie sie Käthes Bauernhof vor der Insolvenz bewahren können. (Theaterschiff Bremen)

Wer eine Bauernhof-Komödie auf die Bühne bringt, muss auch beim Catering mit Landwirten aus der Region arbeiten. Das dachten sich wohl Knut Schakinnis und sein Team vom Packhaustheater im Schnoor. So konnten sich die Premierenbesucher von „Käthe holt die Kuh vom Eis“ am Donnerstag über ein Joghurt-Büffet und Käsewürfel freuen. Und die Idee kommt an: Das gesamte Premierenpublikum steht in der Pause zufrieden im Foyer des Theaters und löffelt Joghurt.

Auf der Bühne ist die Stimmung weniger gut: Der Bauernhof von Käthe (Gudrun Schade) ist insolvent. Um ihn zu retten, bietet sie Erholungswochen für Großstädter an. Und so gelangen auch Rascal (Michael Svensson) aus Berlin, der sich etwas vorm Erwachsenwerden drückt und die naive Erzieherin Leonie (Sina Schulz) aus Frankfurt auf den Hof. Leonie ist großer Heidi-Fan, und so überwältigt von dem idyllischen Hof („Wie süß ist das denn?“), dass sie Rascal einfach konsequent Peterle, und Käthe kurzerhand Großvater nennt, da gerade kein geeigneter Alm-Öhi zur Hand ist. Später landet dann auch noch Frauenheld Jürgen (Johann Anzenberger) auf Käthes Hof und wird zu Leonis Klara („Wie schön du wieder laufen kannst!“). Und da sind sie nun alle, die einen mehr, die anderen weniger freiwillig.

Vegane Märchen für Youtube

Als die Hofgäste von Käthes Geldsorgen erfahren, beschließen sie zu helfen. Der Plan: Ein veganes Märchen für Youtube, das noch mehr zahlungsfreudige Gäste auf Käthes Hof locken soll. Denn gesundheitsbewusste Veganer – das weiß Leonie von ihrer Arbeit zwischen Kindern mit Lactose-Intoleranz und anstrengenden Dinkelbrot-Eltern ganz genau – gibt es genug. Also steht Käthe kurze Zeit später mit roter Haube und Korb vor der Kamera und bringt Bio-Traubenschorle und Brot (natürlich frei von Butter, Eiern und jeglichen Zusatzstoffen) zu ihrer Großmutter. Doch plötzlich steht die Insolvenzverwalterin (Alica Boll) vor der Tür.

Das Stück stammt aus der Feder von William Danne und wurde bereits am Hamburger Schmidt-Theater aufgeführt. Der Plot ist simpel, kommt aber in großen Teilen ohne flache Schenkelklopfer aus. Regie bei der Bremer Bühnenversion führte Manuel Ettelt, der am Packhaustheater bereits 2017 für „Schwanensee in Stützstrümpfen“ verantwortlich war. Herausgekommen ist ein liebenswert bodenständiges Stück, mit schönem Bühnenbild und plüschigen Tieren, die sogar singen. Insgesamt kommt die Komödie allerdings mit weniger Musik aus als sonst fürs Packhaustheater üblich, was keineswegs ein Manko ist. Die Lieder, die gesungen werden – von den Ärzten bis Frank Zander – reichen völlig.

Johann Anzenberger sorgt insbesondere in seiner Rolle als veganer Wolf für den einen oder anderen Schmunzler. Gudrun Schade glänzt als resolute Käthe, Sina Schulz geht voll und ganz in ihrer Rolle als etwas anstrengende aber liebenswerte Leonie auf. Gerade die beiden Frauen machen diese Bauernhof-Komödie zu einer durchaus gelungenen Abendunterhaltung.

Weitere Termine im Packhaustheater, Wüste Stätte 11: Sonnabend, 26.1. und Donnerstag, 31.1., jeweils um 20 Uhr; Sonntag, 27.1., 15 Uhr. Die Februartermine gibt es im Internet unter www.packhaustheater-im-schnoor.de.