Gehört zu den Gründungsmitgliedern von Linkin Park: Mike Shinoda. (Frank Maddocks)

Mehr als 55 Millionen verkaufte Alben, zwei Grammy-Awards: Linkin Park gehörte zu den erfolgreichsten Nu-Metal-Bands der Welt. Als im Juli 2017 Frontmann Chester Bennington Suizid begann, war die Musikwelt in Trauer. Gründungsmitglied und Co-Frontmann Mike Shinoda hat seine Hilflosigkeit kreativ verarbeitet und im Juni das Album "Post Traumatic" veröffentlicht. Das Album erreichte in Deutschland auf Platz 2 der Charts. Im kommenden Jahr geht Shinoda nun auf eine ausgedehnte Tournee. Eines der Konzerte führt ihn nach Bremen. Am 3. März stellt er sein erstes Soloalbum im Pier 2 vor.

Der Vorverkauf für das Konzert startet am Dienstag, 10 Uhr auf linkinpark.com. Danach gehen die Karten auch in den regulären Verkauf. Neben Bremen stehen im Norden auch noch Konzerte in Hamburg (8. März) und Hannover (5. März) auf dem Plan. (haf)