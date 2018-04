Und noch ein weibliches Stimmwunder: Lisa Stansfield, englische Soulpop-Prinzessin mit ikonisch (oder ironisch?) gekringeltem Gel-Stirnlöckchen. Dick im Geschäft seit 1989, als sie den Welt-Hit "All Around The World" sang. "Deeper" heißt ihr achtes Album, das unter anderem über britische Pub-Gepflogenheiten und die Musikvorlieben von Machos aufklärt. Die Arrangements sind eingängig, bisweilen etwas zu gefällig. Etwa im zuckrigen Opener "Everything". Dafür rühren virtuose Schmachtfetzen wie "Desire" und hymnische Stücke wie "Billionaire" an, erste Single-Auskopplung eines Werks, mit dem die 51-Jährige ihre affektiven Kardinaltugenden überzeugend wiederbelebt. HENDRIK WERNER

Lisa Stansfield: Deeper. Label: earMUSIC (Edel).