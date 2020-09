Hamburg. Es ist mittlerweile Tradition, dass die Musikwelt Mitte September kollektiv nach Hamburg blickt, zum Reeperbahn Festival. Dieses Jahr allerdings waren alle besonders gespannt, denn das Festival sollte eine Art Testballon sein. Ob und unter welchen Bedingungen kann Livemusik in Zeiten von Corona in kleinen und mittleren Clubs stattfinden? Und macht das überhaupt Spaß?

Das Reeperbahn Festival war dieses Jahr ein Zeichen des Überlebens und ein Leuchtfeuer der Hoffnung“, sagte Kultursenator Carsten Brosda am Mittwochabend bei der „Doors Open“-Show im Operettenhaus. Dass die Corona-Soforthilfen für Kulturschaffende lediglich ein Tropfen auf den heißen Stein seien, sei ihm bewusst. Es sei deshalb wichtig, das kulturelle Leben wieder zum Laufen zu bringen. Deswegen unterstützten Bund und Land das Festival zusätzlich zu der sowieso geplanten Millionen-Förderung aus dem Bundeshalt mit weiteren Geldern für die Umsetzung der Hygienemaßnahmen.

Dankbare Künstler

Die Künstler freut es. Keiner verlässt an diesem Wochenende die Bühne, ohne wenigstens einmal zu erwähnen, wie dankbar er oder sie ist, endlich wieder auftreten zu dürfen. Das gilt auch für die dänische Sängerin Tina Dico. Ihr Auftritt im Operettenhaus gehörte zu den Höhepunkten des ersten Abends. Gemeinsam mit ihrer dreiköpfigen Band mischte sie Singer-Songwriter-Pop mit Folk und Country. Die letzten Monate hätten ihr gezeigt, wie schnell wir alles im Leben verlieren können – aber eine Sache könnten wir nicht verlieren, und zwar Songs. „Sie werden immer für uns da sein“, sagte die 42-Jährige vor dem Stück „Something You Can Keep“. Wie wahr.

Kam das Reeperbahn Festival im Vorjahr noch auf knapp 50 000 Besucher, waren es dieses Jahr nur 8000. Und auch das Programm war mit rund 140 Konzerten zumeist europäischer Acts sowie Vorträgen, Lesungen, Diskussionen, Filmen und Ausstellungen deutlich dünner. Viele der Shows waren parallel auf der Reeperbahn Festival-Streaming-Plattform erlebbar, die angeschlossene Fachkonferenz fand ausschließlich digital statt.

Wer sich dem Experiment anschloss und tatsächlich vor Ort durch die Clubs zog, der musste neben der Maske auch Geduld mitbringen. In jeder Location musste per App oder Zettel ein- und ausgecheckt werden. Sich treiben lassen, hier und dort mal für ein paar Songs reinschnuppern, Freunde treffen – all das war nicht möglich. Auch das internationale Flair, den das Festival sonst versprüht, fehlte in diesem Jahr.

Trotzdem war längst nicht alles schlecht. Ergänzend zu den Clubs hatten die Veranstalter zahlreiche Open-Air-Bühnen eingerichtet: auf dem Spielbudenplatz und dem Heiligengeistfeld, vor dem Knust und im Hinterhof des Molotows. Damit jeder den nötigen Abstand einhält, waren Quadrate und Punkte auf dem Boden aufgemalt. Das Publikum verhielt sich rücksichtsvoll und die Organisation funktionierte einwandfrei.

Für die Clubs sicher eine Herausforderung. „Wir freuen uns einfach, dass wir wieder arbeiten dürfen“, sagte die Ordnerin vor dem Grünspan. „Und dass wir endlich wieder Livemusik hören.“ Drinnen spielte die ostfriesische Rockband Odd Couple. Ganz wunderbar waren zudem die Auftritte der Berliner Künstlers Drangsal, der New Wave, Post-Punk und Neue Deutsche Welle geschickt mischt, und der Hamburger Band Die Sterne, die sich auf dem Heiligengeistfeld einmal quer durch ihre fast 30-jährige Bandgeschichte spielte. Oder aber die Weltpremiere im Michel: Liedermacher Gisbert zu Knyphausen und Pianist Kai Schumacher haben gemeinsam Franz Schubert interpretiert, von der 1827 fertiggestellten „Winterreise“ bis zur Liedersammlung „Schwanengesang“. Begleitet von einem Streicherensemble, einer Posaune und seiner dreiköpfigen Band intoniert zu Knyphausen sie voller Hingabe. Dazwischen gab es Songs aus seinem eigenen Werk.

Auch Newcomer standen auf der Bühne: die niederländische Songwriterin Eefje De Visser zum Beispiel oder die französische Elektro-­Pop-Sängerin Suzane. Der Anchor-Award derweil, den das Reeperbahn Festival seit fünf Jahren an den hoffnungsvollsten Newcomer im Programm verleiht, ging an das Berliner Dance-Duo Ätna (wir berichteten).

Trotz aller Einschränkungen waren viele Besucher begeistert. So auch Christoph, der gemeinsam mit seiner Freundin extra aus der Nähe von Hannover angereist war. „Am Anfang waren all die Regeln schon befremdlich, aber es ist wirklich toll organisiert und wir fühlen uns auf jeden Fall sicher“, sagte er. „Und als wir bei International Music im Knust in der ersten Reihe saßen, war das, was Livemusik ausmacht, sofort wieder da.“