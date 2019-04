Die beste Begriffsbestimmung steht im Vorwort: „Das Feuilleton“, schreibt Claudius Seidl, „gilt dem Nichtfeuilleton als jener entlegene Ort, wo man Probleme sieht, die nicht unbedingt welche sind“. Seidl, der seit 2001 das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung leitet, macht aus dem oben anklingenden Mangel an Wertschätzung insofern eine Tugend, als er den Legitimationsnöten der angeblichen Elfenbeinturmbewohner analytische Stärken zugesellt: Das Feuilleton müsse „mehr als Methode und weniger als ein streng begrenztes Themenfeld betrachtet“ werden; sein Glücksversprechen bestehe darin, „nicht dauernd nur aus der Wirklichkeit berichten zu müssen“.

Mit weiteren Definitionen hält sich der als Filmkritiker reüssierte Redakteur nicht groß auf. Weder erzählt er von jenen auf Theaterbesprechungen abonnierten Blättchen, die im Frankreich des späten 18. Jahrhunderts namentlich Pate für das spätere Zeitungsressort standen, noch doziert er über Nutzen und Nachteil der Rezension für das Leben. Dafür übt sich Seidl in eleganter wie gewitzter Prosa in der hohen Kunst, vermeintlich randständigen Phänomenen zentrale gesellschaftskritische Erkenntnisse abzutrotzen. Unter anderem widmet er sich der Ausgrenzung von Rauchern, den Sehgewohnheiten von Pornokonsumenten, dem Männerbild in postheroischen Zeiten und der Nibelungentreue der Deutschen zum Automobil. Sehr gelungen ist auch ein Feuilleton über das Kino, das Seidl als „Schule des Sehens und Denkens“, ja als „fröhlichste aller Wissenschaften“ begreift.

