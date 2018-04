"Danke für alles", sagt Plietsche Torbän zum Abschied von De Fofftig Penns und verspricht: "Wir machen noch eine große Sause!" (Lars Fischer)

So individuell wie der Ansatz war auch die Karriereplanung – wenn es denn überhaupt so etwas jemals gegeben hat. De Fofftig Penns, die Band, die das Plattdeutsche für den Hip Hop entdeckt und perfektioniert hat, konnte als eine der erfolgreichsten Bremer Gruppen der jüngeren Vergangenheit gelten. Bald sind auch sie selbst Vergangenheit: Überraschend teilte die Formation in dieser Woche mit, dass der schon traditionelle Auftritt am 23. Dezember in ihrer Heimatstadt der letzte in der 15-jährigen Geschichte der Truppe sein soll. Dafür will die zum Quintett angewachsene Formation allerdings noch einmal die Größenordnung erweitern: Nach Jahren im Tower und Schlachthof findet die finale Sause nun im ungleich größeren Pier 2 statt.

Nicht zum Ailton des Rap werden

Eine vielleicht folgerichtige Entwicklung, denn De Fofftig Penns hören zu einem Zeitpunkt auf, an dem sie sich noch immer im Wachsen befinden. „Wir haben jahrelang dabei zugesehen, wie die Hallen immer größer wurden und die Fans immer mehr,“ sagt Rapper Torben Otten, auf der Bühne bekannt als Plietsche Torbän. Er arbeitet zur Zeit in New York, DJ Jakob Köhler lebt in Berlin und den zweiten Rapper Malte Battefeld alias Riemelmeester Malde hat es nach Belgien verschlagen. Dieses Trio hat noch zu Bremen-Norder Schulzeiten die Band gegründet und sich später mit dem Produzenten und Keyboarder Simon Heeger sowie Schlagzeuger Georg Baur zusammengetan.

Von einer Entfremdung oder erschwerten Arbeitsbedingungen aufgrund der Entfernungen wollen die Musiker aber nichts wissen. Für sie schließen sich Kreise, sie gehen nicht im Streit oder frustriert auseinander, wie Otten betont, sondern nach der Maxime „Wenn‘s am schönsten ist, sollte man gehen.“ Man wolle den Absprung nicht verpassen, nicht zum Ailton der Bremer Musikszene werden, betont die dem SV Werder wohlgesonnene Band. „Ailton verzeiht man alles, den Fofftig Penns viel“, sagt Plietsche Torbän, der Wortakrobat aus der Sturmmitte. Das aber wolle man nicht überreizen: „Uns geht es gut, der Band geht es gut. Wir sind nicht gezwungen, Schluss zu machen. Wir machen Schluss, weil wir das so wollen. Für dieses Projekt ist es jetzt der richtige Moment, vielleicht sehen wir uns in anderer Form noch einmal wieder.“

Entspannte Herangehensweise war wichtig

Was aber sagt der wortgewaltige Vorsprecher zu dem Vorwurf, ohne Not etwas Besonderes leichtsinnig aufzugeben? „Uns ist das nicht leicht gefallen, wir haben aber schon länger darüber nachgedacht. Natürlich ist es leichtfertig, etwas herzugeben, das so groß geworden ist. Aber es wäre auch leichtfertig, immer weiterzumachen und zu riskieren, dass es irgendwann nicht mehr das Gleiche ist und nicht mehr diese Energie hat.“ Ein entscheidendes Element für die Band sei immer eine entspannte Herangehensweise gewesen. „Es gibt genug Leute, die sich mit Ernsthaftigkeit um das Plattdeutsche kümmern, die aber nie diese Leichtigkeit hatten. Die haben wir uns bis zum Schluss erhalten. Wir haben da immer so eine Lücke zugelaufen“, meint der fußballaffine Rapper. Aber das könne man nicht krampfhaft ewig aufrechterhalten.

Rap ist immer auch ein Frage des richtigen Timings. Das ist in diesem Fall durchaus überraschend, ein Vorgriff auf eine Situation, die nicht eintreten muss, aber kann. „Ich will nicht, dass wir einfach noch da sind, obwohl unsere Zeit schon lange vorbei war“, macht Torben Otten klar. „Ich hatte immer großen Respekt vor Leuten, die im richtigen Moment gegangen sind. Wir wollen uns nicht irgendwann von der Bühne tragen lassen mit dem Hinweis, ihr hättet vor Jahren damit aufhören sollen.“ Die Band hat vom Momentum gelebt, nach ihrem ersten Album „Dialektro“ (2013) nur noch Singles veröffentlicht, um schnell und direkt, aber ohne Lückenfüller präsent zu bleiben. Das ist gelungen. „Auf diesem Level geben wir das jetzt ab“, sagt Otten. „Und freuen uns über das, was wir geschafft haben.“