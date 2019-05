Ein bisschen Autobiografie schadet nie: Bret Easton Ellis, Egozentriker. (ETTORE FERRARI)

Man muss ihn – oder zumindest seine längst entlegen anmutenden Romane – schon sehr mögen, um auch seine jüngste Hervorbringung, eine Art Autobiografie, flächendeckend schätzen zu können. Im kulturellen Gedächtnis geblieben ist der Schriftsteller Bret Easton Ellis, geboren 1964 in Los Angeles, vor allem dank seiner zwischen Posse und Pose oszillierenden Prosa "American Psycho" über den Serienkiller Patrick Bateman. 1991 erschien dieser sozialkritisch gestimmte und planvoll verstörende Thriller im Verlag Kiepenheuer & Witsch.

Vier Jahre später setzte die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien das Buch, dessen parodistisches Potenzial offensichtlich nicht erkannt worden war, auf den Index. Den Verkaufszahlen hat das nach Aufhebung der Indizierung im Jahre 2001 nicht weiter geschadet. Anrüchiges geht hierzulande immer. Und sei es nur, damit man sich nach vollbrachter Lektüre mit wohligem Schauder davon abwenden kann.

Den Egozentriker Ellis kann eine solche Rezeptionsweise schon deshalb nicht anfechten, weil er ihr in seinen erzählenden Texten – zuletzt erschien vor neun Jahren „Imperial Bedrooms“ – zuverlässig zuarbeitet. Dabei lässt sich die seit dem gleichfalls virtuos verruchten Debütroman „Unter Null“ (1985) bewährte Ästhetik des Schocks dank lebensgeschichtlicher Konfessionen in seinem neuen Buch „Weiß“ besser verorten und einordnen. So erzählt Ellis horrende Schwänke aus seiner eigentümlich bindungsfreien Jugend, in der Gruselfilme und andere finstere Freizeitaktivitäten eine nicht zu unterschätzende Rolle spielten. Man ahnt: Das Milieu, mit dem er als Twentysomething so brachial wie unterkühlt abrechnen wird – eine oberflächliche Konsumwelt, die aus kaum mehr besteht als Sex und Drogen –, ist sein eigenes; jedenfalls ungefähr. Das an drastischen Anekdoten reiche Buch, in dem der zornige junge Mann von einst wiederholt aufblitzt, dürfte eine ganze Reihe von biografisch fundierten Dissertationen anregen. Unterhaltsam ist es eh.

Ellis hat sich seine Freude an der Provokation erhalten. Weite Teile der Neuerscheinung handeln von seinem Überdruss am US-Kulturbetrieb im Allgemeinen und seinem Spaß am Bashing im Besonderen. Soziale Netzwerke? Verführerische Fallen, die das „Individuum stillegen“. Die Generation Y? Eitle Memmen mit einem Hang zum Dogmatismus. Die politische Linke in seiner Heimat? Maulhelden politischer Korrektheit. Ellis' Gesinnungsschelte ist amüsant und ein ums andere Mal erschreckend zutreffend.

Weitere Informationen

Bret Easton Ellis: Weiß. A. d. Engl. v. Ingo Herzke. Kiepenheuer & Witsch, Köln.

316 Seiten, 20 €.