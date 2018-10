Liebe auf den ersten Blick: Sandra (Petra-Janina Schultz) und Kenneth (Markus Seuß) lernen sich 1967 in London kennen. (Marianne Menke)

Es ist der 15. Juni 1967. Im Fernsehen wird erstmals eine Sendung weltweit über Satellit ausgestrahlt. In rund 30 Ländern sitzen die Menschen gebannt vor ihren TV-Geräten und verfolgen „Our World“. So auch in Großbritannien. Hier liegt der 19-jährige Kenneth (Markus Seuß) auf der Couch in der Londoner Wohnung seines Bruders. In der einen Hand eine Zigarette, in der anderen ein Glas mit Schnaps. Dazu trägt er einen Morgenmantel und hat sich definitiv nicht gekämmt. Warum nicht? Weil er nicht muss.

Hier beginnt das Stück „Love Love Love“, das am Donnerstag in der Bremer Shakespeare Company seine Premiere und gleichzeitig deutsche Erstaufführung feierte. Es stammt aus der Feder von Mike Bartlett, der schon für das Erfolgsstück „King Charles III“ verantwortlich war und dessen Geschichten nun erneut das Bremer Publikum begeistern.

Im Fernsehen singen gerade die Wiener Sängerknaben, es sind aber natürlich die Beatles, auf die Kenneth wartet. Doch als sein spießiger Bruder Henry (Simon Elias) nach Hause kommt, wird der Fernseher ausgeschaltet. Denn Henry erwartet Damenbesuch und will, dass sein schnoddriger Hippie-Bruder so schnell wie möglich verschwindet. Der denkt aber gar nicht daran, und so kommt es, dass Ken und Sandra (Petra-Janina Schultz) sich zum ersten Mal begegnen und Henry schnell außen vor ist. Mit „All You Need Is Love“ im Hintergrund beschließen die zwei, dass sie zusammengehören und dass ihnen die Welt zu Füßen liegt. Die Beatles verstummen, die Rolling Stones mit „Satisfaction“ sind zu hören.

Von den Stones zu Nirvana

Ein Sprung. Aus „Satisfaction“ wird „Smells Like Teen Spirit“ von Nirvana. Die schmuddelige 60er-Jahre Wohnung weicht einem spießigen Esszimmer (Bühne/Kostüme: Heike Neugebauer). Es ist der 31. März 1990, am Trafalgar Square protestieren Tausende gegen Margaret Thatchers Kopfsteuer. Kenneth und Sandra sind mittlerweile 43, ihre Kinder Rose (Svea Meiken Auerbach) und Jamie (Elias) im Teenageralter. Aus dem Gefühl der Freiheit ist ein „wir leben in Reading, irgendwas ist schief gelaufen“ geworden. Wenn Kenneth sagt: „Heute Nachmittag holen wir die Schallplatten raus“, kommt er damit nicht mehr so gut an wie noch vor 23 Jahren. Tochter Rose verdreht nur die Augen, sie ist Kummer gewöhnt. Ihrer Eltern wissen nicht einmal, wie alt sie ist.

Wieder ein Sprung. Aus Nirvana wird David Guetta. Es ist das Jahr 2011, Ken und Sandra sind 64 und genießen einen Ruhestand in Wohlstand, ihre Kinder sind über 30 und finanziell weniger gut aufgestellt. Jeder lebt sein eigenes Leben, was der Rest der Familie macht, ist egal. Für Rose kein neuer Zustand. Ihr Leben ist nicht so verlaufen, wie sie es sich vorgestellt hat. Ihr seid Schuld, wirft sie ihren Eltern vor und stellt eine in ihren Augen berechtigte Forderung.

Gegenseitige Vorwürfe

„Ihr denkt nur an euch selbst“ trifft auf „ihr seid nicht politisch“; „ihr seid peinlich“ trifft auf „ihr seid viel zu spießig“. Während die Generation X denkt, ihren egozentrischen Eltern moralisch überlegen zu sein, hallt der Vorwurf der Babyboomer zurück, die junge Generation sei unselbstständig und nur am Nörgeln, ohne etwas dagegen tun. Bartlett spinnt mit seinem Stück einen glaubwürdigen Lauf der Zeit, eine exemplarisch an einer Familie erzählte Gesellschaftskritik. Die Inszenierung von Patricia Benecke ist zwar mit viel Humor gespickt, verpackt aber auch tragische Elemente als scheinbar nebensächliche So-ist-das-halt-Entwicklungen („Jamie geht es gut“). Die vier Schauspieler verkörpern ihre Rollen durchweg glaubwürdig, vor allem Svea Meiken Auerbach überzeugt in ihrer Rolle als wütende, verzweifelte Rose. Und auch Petra-Janina Schultz legt mit viel Bühnenpräsenz, frei nach dem Motto: Platz da, hier komm ich! eine großartige Sandra hin. Was man aus dem Stück mitnimmt? Wohl, dass jede Generation ihre Fehler macht, dass einem die eigenen aber nie so schlimm vorkommen wie die der anderen. Belohnt wurde diese Erkenntnis mit zufriedenen Gesichtern und viel Applaus.

Weitere Informationen

