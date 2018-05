Mehr als 65.000 Bilder haben 100 Künstler für diesen Film geschaffen, der komplett aus Ölgemälden besteht. „Loving Vincent“ ist der erste Film, der vollständig aus Ölgemälden besteht. Ob der Aufwand lohnt, den diese Mimesis an ein pittoreskes Thema erfordert, ist nicht eindeutig zu beantworten. Zwar ist das animierte Biopic von Dorota Kobiela und Hugh Welchman formal originell. Auch scheint die Idee, den dubiosen Tod des Malers Vincent van Gogh wie einen Krimi zu behandeln, zwingend. Und doch ist das Konstrukt, auf dem das Werk basiert, zu artifiziell, als dass es den Zuschauer wirklich mitnehmen könnte: Im Film erwachen nämlich die Bilder van Goghs zum Leben, um neben dessen Vita & Werk auch noch einen Whodunit zu erzählen. Dabei hangelt sich die Handlung an 800 überlieferten Briefen des Malers entlang. Mehr Kunst geht kaum. Gerade dieser Umstand lässt das Werk so künstlich wirken, dass es nimmer berühren kann. HENDRIK WERNER

Loving Vincent. 95 Minuten. Label: Weltkino Filmverleih.