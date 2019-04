2020 wird der Brettspielklassiker "Mensch ärgere dich nicht" 110 Jahre alt. Und sorgt immer noch für jähe Affekte unter den Mitspielern, wie Hendrik Werner in seiner immer wieder sonntags erscheinenden Kolumne ausführt. (FEDERICO GAMBARINI)

Viele Jahre vor der Einbürgerung des Wortes Hochrisikospiel, dessen Geläufigkeit Bremen seit 2014 befördert, lieferten sich der Müßiggänger, sein kleiner Bruder und ihre kompetitiv gestimmte Großmutter erbitterte Mensch-ärgere-dich-nicht-Partien, bei denen keiner der Teilnehmer den anderen etwas schenkte. Wann immer ihre engagierten bis erregten Enkel im Verlauf dieses bedenklich brutalen Brettspiels, bei dem es immerhin um existenziell anmutende Rauswürfe geht, seriell Sechser würfelten, sprach meine Oma, übrigens eine gute Verliererin, diesen seltsamen Satz: „Wie sie kollern, wie sie sterzen, wie sie sich den Steiß verkerzen.“

Besagtes Spiel ist eine seltsame Art des Wetteiferns – gewoben aus Zufall, kindlicher Freude am Kräftemessen und zeitloser Sehnsucht nach Bestätigung. Gerade so wie jene schwer definierbare Himmelsmacht namens Liebe, die eine gewisse Concetta Rosa Maria Franconero vor 55 Jahren so inbrünstig besang, als habe sie sich von Johan Huizingas Studie „Homo ludens“ (1938) inspirieren lassen, die den trefflichen Untertitel „Vom Ursprung der Kultur im Spiel“ trägt. Dies ist der von Connie Francis geknödelte Refrain: „Die Liebe ist ein seltsames Spiel / Sie kommt und geht von einem zum andern / Sie nimmt uns alles / Doch sie gibt auch viel zu viel / Die Liebe ist ein seltsames Spiel.“

Mit schierer Liebe zu den Mitspielern, die zuallererst Konkurrenten sind, kommt man bei „Mensch ärgere dich nicht“ nicht weit; schon gar nicht heil ins Häuschen. Wenn wir ernsthaft beziehungsweise scharf spielen wollen (wie das meine Oma nennt), müssen wir uns für die Dauer des zirzensischen Zeitvertreibs in skrupellose Luden verwandeln, die dem Menschen kein Wattebausch sind, sondern ein Wolf. 2020 jährt sich der Geburtstag der rigorosen Rauskegel-Exerzitien zum 110. Mal. Entlehnt wurden ihre Regeln einem englischen Spiel mit dem sprechenden Namen Ludo, das seinerseits auf Pachisi zurückgeht, ein indisches Spiel, dessen Ursprung der britische Wissenschaftler Thomas Hyde (nicht verschwägert mit Dr. Jekyll!) in der Untersuchung „De ludis orientalibus“ (1694) auf das sechste Jahrhundert datiert.

Man ahnt: Prinzipiell sind die meisten Formen des Spiels Müßiggang in Reinform. Wer jedoch eine Neigung zum aggressiven Hasardeur hat, sollte sie mit Rücksicht auf Seelchen meiden. „So ein Gemetzel“, sagt meine Oma.